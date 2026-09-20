Новейший тягач КАМАЗа обзавелся полуприцепом

ПАО «НЕФАЗ» вывело на рынок новый полуприцеп для строительных грузов

Новое семейство самосвальных полуприцепов для перевозки строительных грузов выводит на рынок ПАО « НЕФАЗ», входящее в орбиту КАМАЗа.

Разработчик отмечает, что низкая снаряженная масса новых самосвальных прицепов, а также объем платформы в 24 кубометра позволяют перевозить до 28 тонн без превышения нагрузок на оси и полной массы автопоезда. Указывается также, что наибольшая эффективность достигается в составе автопоезда с трехосным седельным тягачом КАМАЗ-54902 и четырехосным самосвальным полуприцепом НЕФАЗ-95094.

Эта модель уже полуприцепа уже доступна к заказу – в компании говорят, что дополнительно готовы предоставить тестовую эксплуатацию сроком 1 месяц. Кстати, полуприцепы НЕФАЗ имеют локализацию более 80%, поэтому заказчикам доступна лизинговая субсидия 10%. И да, в семействе будет несколько моделей – на еще один вариант можно будет скоро взглянуть воочию.

«Одна из моделей нового семейства полуприцепов будет презентована на международной выставке коммерческого транспорта Comtrans-2026, которая пройдет с 22 по 25 сентября в Казани. В частности, ПАО "КАМАЗ" представит автопоезд в составе седельного тягача КАМАЗ-65656 и трехосного самосвального полуприцепа НЕФАЗ-9509 с объемом платформы 24 куба», – рассказали в пресс-службе КАМАЗа.

Ранее «За рулем» рассказал об обновлении двухосного тягача КАМАЗ-54901.