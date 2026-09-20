Новейший тягач МАЗ-Х — уже на дорогах!

Первый инновационный тягач МАЗ-Х (МАЗ-545001) пошел в опытную эксплуатацию

Новый тягач МАЗ-545001, известный также как МАЗ-Х, три года назад был набором рендеров, 2,5 года назад – концептом...

А в сентябре 2026-го первую машину уже передали в опытную эксплуатацию! Первый серийный МАЗ-Х будет использоваться в составе автопоезда с изотермическим полуприцепом Купава. Работать машина будет на внутренней логистике Минского автозавода, а также на перевозке грузов и товаров между предприятиями холдинга «БелАвтоМАЗ» по всей Республике Беларусь.

Среди обозначенных на презентации качеств машины – высокая комфортабельность кабины и новая архитектура подвески. Первым опытом поделился и водитель, отметив хорошую плавность хода и обзорность, что важно в городской среде.

Подробности по серийному экземпляру МАЗ-Х производитель пока не публикует, но показанный в 2024-м прототип оснащался гибридной силовой установкой, системой автономного вождения и камерами вместо зеркал.

Ранее «За рулем» рассказывал о всех деталях того концептуального грузовика.