Новый неубиваемый внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены

«Автоновости дня»: Toyota Sequoia в России продают от 13 490 000 рублей за Limited до 15 990 000 за 1794 Edition

Большой рамный внедорожник Toyota Sequoia, который за рубежом не раз возглавлял авторитетные рейтинги надежности, добрался и до России. В продаже сейчас несколько десятков таких машин, а самый скромный ценник – 13 490 000 рублей.

Столько просят в Москве за новую Sequoia в комплектации Limited, причем из наличия. Оснащение включает 20-дюймовые легкосплавные диски и восьмиместный салон, отделанный эко-кожей SofTex. Плюс кожаный мульти-руль с подогревом, цифровая панель приборов на 12,3-дюймовом экране и 14-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto по беспроводной связи.

Toyota Sequoia

О комфорте тоже позаботились: трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, система кругового обзора. Передние кресла получили электрорегулировки, подогрев и вентиляцию.

Остальные Limited, которые есть в столице, оценили в 13 990 000 – 14 690 000 рублей. А минимум за 14 290 000 в Москве отдают новые Sequoia в исполнении TRD Pro.

К бездорожью эта модификация подготовлена куда серьезнее. Здесь и подвеска с другими амортизаторами, и электронная блокировка заднего дифференциала, и селектор режимов движения Multi-Terrain Select, и Crawl Control – внедорожный «круиз-контроль», помогающий преодолевать крутые подъемы, спуски, колею, грязь и другие подобные участки.

Снаружи исполнение TRD Pro обычно выдают 18-дюймовые кованые диски BBS матово-черного цвета, а еще решетка радиатора с крупной надписью Toyota.

Что до остальных комплектаций, то в Москве продают Platinum (от 14 990 000 рублей), Capstone (от 15 140 000 рублей) и 1794 Edition (от 15 990 000 рублей). Под заказ новые «Секвойи» предлагают в Краснодаре и Владивостоке – минимум 14 192 000 и 14 375 000 рублей соответственно.

Технически все Sequoia актуального поколения между собой идентичны. Под капотом – гибридная установка i-Force Max: 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом работает в паре с электромотором, вместе они выдают 437 л. с. и 790 Нм крутящего момента.

Интерьер Toyota Sequoia

Трансмиссия – классический 10-ступенчатый автомат, привод исключительно полный.

Напомним, незадолго до этого Sequoia заняла первое место в списке самых «живучих» кроссоверов и внедорожников – тех, что с наибольшей вероятностью дойдут до пробега в 400 тысяч километров без особых проблем. Для этой модели вероятность оценили в 42,3%, что почти в 9 раз выше среднего показателя по сегменту SUV.

Ранее «За рулем» рассказал о популярном в России кроссовере, который скоро получит полный привод.

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