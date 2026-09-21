Новый неубиваемый внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
Большой рамный внедорожник Toyota Sequoia, который за рубежом не раз возглавлял авторитетные рейтинги надежности, добрался и до России. В продаже сейчас несколько десятков таких машин, а самый скромный ценник – 13 490 000 рублей.
Столько просят в Москве за новую Sequoia в комплектации Limited, причем из наличия. Оснащение включает 20-дюймовые легкосплавные диски и восьмиместный салон, отделанный эко-кожей SofTex. Плюс кожаный мульти-руль с подогревом, цифровая панель приборов на 12,3-дюймовом экране и 14-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto по беспроводной связи.
О комфорте тоже позаботились: трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, система кругового обзора. Передние кресла получили электрорегулировки, подогрев и вентиляцию.
Остальные Limited, которые есть в столице, оценили в 13 990 000 – 14 690 000 рублей. А минимум за 14 290 000 в Москве отдают новые Sequoia в исполнении TRD Pro.
К бездорожью эта модификация подготовлена куда серьезнее. Здесь и подвеска с другими амортизаторами, и электронная блокировка заднего дифференциала, и селектор режимов движения Multi-Terrain Select, и Crawl Control – внедорожный «круиз-контроль», помогающий преодолевать крутые подъемы, спуски, колею, грязь и другие подобные участки.
Снаружи исполнение TRD Pro обычно выдают 18-дюймовые кованые диски BBS матово-черного цвета, а еще решетка радиатора с крупной надписью Toyota.
Что до остальных комплектаций, то в Москве продают Platinum (от 14 990 000 рублей), Capstone (от 15 140 000 рублей) и 1794 Edition (от 15 990 000 рублей). Под заказ новые «Секвойи» предлагают в Краснодаре и Владивостоке – минимум 14 192 000 и 14 375 000 рублей соответственно.
Технически все Sequoia актуального поколения между собой идентичны. Под капотом – гибридная установка i-Force Max: 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом работает в паре с электромотором, вместе они выдают 437 л. с. и 790 Нм крутящего момента.
Трансмиссия – классический 10-ступенчатый автомат, привод исключительно полный.
Напомним, незадолго до этого Sequoia заняла первое место в списке самых «живучих» кроссоверов и внедорожников – тех, что с наибольшей вероятностью дойдут до пробега в 400 тысяч километров без особых проблем. Для этой модели вероятность оценили в 42,3%, что почти в 9 раз выше среднего показателя по сегменту SUV.
Ранее «За рулем» рассказал о популярном в России кроссовере, который скоро получит полный привод.
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