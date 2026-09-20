Меньше 8 тысяч машин в год: как Maserati собирается выживать с помощью китайцев

Maserati, Huawei и JAC Motors выпустят два электромобиля под маркой Maextro

Итальянская Maserati выходит на новый виток своей истории – теперь в компании с Huawei и китайским JAC Motors. От абстрактных идей партнеры перешли к делу: на повестке два электромобиля. Первый – крупный кроссовер, второй – машина класса GT.

Роли распределили четко. Huawei отвечает за интеллектуальную платформу. JAC Motors проектирует и выпускает автомобили. Ну а Maserati, помимо участия в дизайне, предоставит свою международную дилерскую сеть – то, чего у китайских партнеров в нужном объеме попросту нет.

Чтобы сбить себестоимость, ставку сделали на крупноузловую сборку. Кузова будут варить и красить на заводе JAC в Хэфэе, а потом отправлять в Италию – там машины получат интерьер и настроенное шасси. Любопытная деталь: внутри Китая новинки пойдут под маркой Maextro, а вот на остальных рынках останется тот самый легендарный трезубец.

Первыми новинки увидят покупатели на Ближнем Востоке, а также в Италии, Франции и Германии. Причем проект задуман не только ради продаж: он должен вернуть к жизни исторические площадки Maserati в Кассино и Модене.

И все это – на фоне очень тяжелого периода для бренда. По итогам 2025 года мировые поставки марки не дотянули до 8 тысяч автомобилей. Это на 80% ниже пика 2017-го и худший результат более чем за десять лет. Добавьте сюда операционные убытки – и становится понятно, почему союз с Huawei и JAC в компании считают стратегически важным шагом для возрождения.

О том, как еще одна марка ищет новый характер, «За рулем» рассказал на примере Dodge Charger Sixpack.

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