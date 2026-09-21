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Популярный в России рамник получит расширенный зимний пакет: подробности

JAC анонсировал для России пикап T9 «Урбан+» с расширенным зимним пакетом

Для российского рынка JAC подготовил новую версию своего флагманского пикапа – T9 «Урбан+». За основу взяли комплектацию «Урбан» с многорычажной задней подвеской, но дополнили ее набором «теплых» опций. Об этом Quto сообщили в пресс-службе производителя.

Что конкретно прибавилось? Обогрев лобового стекла и руля, задних сидений, а также форсунок стеклоомывателя. Еще машина получит шины All-Terrain – они рассчитаны и на асфальт, и на легкое бездорожье.

JAC T9
JAC T9

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Все, чем славилась базовая «Урбан», осталось на месте: полный привод, рамная конструкция, высокая проходимость и многорычажка сзади. Такой пикап одинаково уместен и в ежедневных разъездах, и в путешествиях, и в коммерческих делах – от перевозки грузов до буксировки прицепов.

Базовый зимний пакет у других версий T9, кстати, уже есть. Причем модель проверяли в Якутии при экстремально низких температурах, и она полностью прошла маршрут «Экспедиции-ТРОФИ 2025» – самой длинной зимней гонки в мире.

Интерьер JAC T9
Интерьер JAC T9

По сути, «Урбан+» и появился из-за запросов российских клиентов на более серьезное зимнее оснащение: пожелания покупателей производитель учел.

«За рулем» уже рассказывал о новой модификации популярного в России кроссовера.

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Источник:  Motor
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