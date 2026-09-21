Учатся у сотрудников: Toyota внедрит 400 тыс. роботов на своих заводах

Toyota внедрит 400 тыс. роботов ELEY на предприятиях

Корпорация Toyota Motor собирается расставить по своим предприятиям 400 тысяч роботов собственной разработки – причем не на одной площадке, а по всему миру. Затея входит в программу модернизации заводов, где в компании хотят получить цеха, в которых люди и автоматика трудятся бок о бок. Любопытно, что первые машины уже набираются опыта у самих сотрудников.

Двупалый робот ELEY весом 50 кг

Главная фигура новой стратегии – двупалый гуманоид ELEY. Весит он 50 кг, а его название расшифровывается как Embodied Learning robot for Enhanced Yield, то есть «обучаемый робот для повышения производительности». Передвигается машина на колесах вместо ног, а питание получает либо от аккумуляторов, либо от кабеля.

Точную микромоторику ELEY осваивает самостоятельно: перекладывает детали из контейнера в контейнер, складывает ткань. Учится он прямо на сборочных линиях, наблюдая за действиями специалистов. Сотрудники в это время надевают специальное оборудование, имитирующее пальцы гуманоида, выполняют привычные операции и тем самым передают движения модели.

На сентябрьском брифинге для инвесторов в европейской штаб-квартире Toyota робот показал идеальную точность в складывании футболок. Навык дался ему за две недели – процесс пришлось повторить 1500 раз.

Инвестиции и распределение роботов

С 2028 года Toyota и ее дочерние структуры намерены ежегодно вкладывать по 1 трлн йен (около $6,42 млрд) в реконструкцию и перестройку своих предприятий. Куда отправятся машины? 150 тыс. роботов встанут на заводах самой Toyota, оставшиеся 250 тыс. пополнят площадки партнеров по группе.

Дальше – больше. Собранные данные в будущем планируют транслировать на роботов по всей глобальной сети заводов, чтобы те мгновенно осваивали новые задачи. Причем в компании рассчитывают: со временем гуманоиды не только станут перенимать опыт у мастеров, но и сами начнут обучать новых сотрудников.

Вице-президент Toyota Хироки Накадзима заверил: «Мы стремимся создать мир, в котором роботы сосуществуют с людьми, а не заменяют их».

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