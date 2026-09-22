В России появилась просторная иномарка с богатым оснащением и ценой Лады

Новые Chevrolet Monza 2023 года продают в России с ценами от 1,49 млн рублей

Среди дешевых иномарок, которые попадают в нашу страну по параллельному импорту, седан Chevrolet Monza стоит особняком. На классифайдах сейчас выставлены несколько десятков таких машин, и почти все – 2023 года выпуска.

Найти предложение дешевле 1,5 млн рублей вполне реально. К примеру, в Чебоксарах новый седан без пробега отдают за 1 490 000 рублей.

Chevrolet Monza

Ориентир для сравнения – LADA Granta Sport. 118-сильный вариант стоит минимум 1 521 000 рублей, а в топовой комплектации ценник доходит до 1 637 000. Выходит, бюджетная иномарка с автоматом обходится покупателю дешевле, чем заряженная версия Гранты.

Что входит в набор опций у той самой «четырехдверки» из Чебоксар? Кондиционер, люк, кнопка запуска двигателя, задние парктроники с камерой заднего вида, отделка сидений эко-кожей, круиз-контроль с ограничителем скорости, мульти-руль с кожаным ободом, медиасистема с сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, подогрев передних сидений и светодиодная оптика.

Под капотом у нее – турбированный двигатель объемом 1,4 литра мощностью 163 силы, который работает вместе с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Другая конфигурация встречается во Владивостоке: там машину 2023 года предлагают привезти под заказ за 1 590 000 рублей, но силовой агрегат уже иной – 1,5-литровый «атмосферник» на 113 сил в паре с классическим шестиступенчатым автоматом.

Чуть дороже, 1 620 000 рублей, просят в Москве за 163-сильный седан того же года, причем уже из наличия. Остальные машины, которые есть в продаже прямо сейчас, тоже выпущены в 2023-м и укомплектованы 113-сильным мотором.

Chevrolet Monza

Разброс цен по городам такой: 1 700 000 рублей в Набережных Челнах, 1 800 000 в Уфе, 1 850 000 в Липецке, 1 880 000 в Челябинске, 2 000 000 в Москве и 2 099 000 в Красноярске. Везде речь о новых седанах с атмосферным двигателем.

Правда, цены на автомобили под заказ – это открытые предложения продавцов на дату публикации. Фактическая сумма может поменяться из-за курса валют, логистики, таможенных платежей, утильсбора и схемы оформления машины.

О другой новой иномарке, которую в России продают по цене «китайца», «За рулем» уже рассказывал.

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