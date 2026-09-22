Раскрыта стоимость и сроки старта продаж Belgee X50 на российском рынке

Российские продажи Belgee X50 стартуют 24 сентября, цена — до 2,1 млн рублей

Китайско-белорусский бренд Belgee выводит на российский рынок кроссовер X50 – версию без приставки «+» в названии, которую сам производитель называет упрощенной.

Belgee X50

Быстрее всех новинку обещают в сети Favorit Motors. Продажи там планируют открыть 24 сентября, а первые «живые» экземпляры прибудут на площадку 26-27 сентября.

«Автомобили уже находятся в пути», – добавил представитель фирмы.

Иначе настроены в сети «Рольф»: там кроссоверы ждут лишь к середине октября.

Ценники дилеры называют разные. По словам представителя Favorit Motors, машина не поднимется выше 2,1 млн рублей.

У «Рольфа» ориентиры иные: «По предварительным данным, стоимость составит около 2,3 млн – 2,35 млн руб. без учета скидок», – сообщил представитель компании.

Belgee X50

Забронировать машину, между прочим, можно уже сейчас – потребуется внести 30 тыс. рублей.

В «Автомире» прикинули, что новинка выйдет примерно на 100 тыс. рублей дешевле X50+. Цены на эту модель, напомним, сейчас стартуют от 2 319 990 рублей.

А вот с наличием будут проблемы: в «АвтоСпецЦентре» предупредили, что Х50 в 2026 году в салонах окажется очень мало.

«Первые партии будут ограниченными», – отметил сотрудник.

Самое заметное отличие X50 от Belgee X50+ – упрощенная силовая установка.

Под капотом – 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л.с. и 152 Н·м крутящего момента. В паре с ним работает классический шестиступенчатый автомат.

Кстати, таким же агрегатом укомплектован седан Belgee S50. Ну и еще один момент: купить кроссовер можно будет только в одной комплектации.

Комментировать сроки и прайс в самой компании не стали. В пресс-службе Belgee заявили: «По старту продаж мы разошлем официальную информацию».

Тем временем продажи марки проседают. В августе они упали на 43,5%. За месяц в России удалось реализовать всего 4414 машин Belgee.

О том, как Hyundai Creta вернулась на российский рынок с ценой «китайца», «За рулем» уже рассказывал.

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