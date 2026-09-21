Гон у лосей: чем это грозит водителям
С конца августа и до середины октября лоси все чаще оказываются на трассах – всему виной период гона. Именно в эти недели животные теряют привычную осторожность и забредают туда, где обычно их не встретишь.
Об этом в интервью газете «Известия» сообщила Карина Фоменко, возглавляющая научный отдел национального парка «Лосиный Остров».
«Самцы теряют осторожность, инстинкт самосохранения притупляется, животные перестают бояться людей и могут выходить к населенным пунктам или на дороги в любое время суток. <...> В этот период у них растет агрессия по отношению к соперникам, а иногда и к человеку», – рассказала специалист.
Пик активности, кстати, приходится на конец сентября.
Почему лоси выходят к дорогам осенью
Вообще, лоси – сумеречные обитатели леса, поэтому наиболее деятельны они с заката до рассвета. Об этом Фоменко тоже напомнила.
Чтобы предотвратить столкновение с животным на трассе, эксперты советуют снижать скорость при движении вдоль лесных массивов. Так водитель успеет вовремя заметить зверя и избежать ДТП.
О том, какие предметы в салоне могут стать поводом для претензий инспектора, «За рулем» уже рассказал.
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