В России стартовали продажи экономичного седана Geely: актуальные цены

Седан Geely Galaxy Starshine 7 предлагается в России ценой от 3,75 млн рублей

В России в продаже обнаружены новые гибридные седаны Geely Galaxy Starshine 7 у двух дилеров. Примечательно, что машины наличии, уже доступны для осмотра, а все таможенные платежи за них уплачены.

Geely Galaxy Starshine 7

Седан в сером цвете и максимальной комплектации Starlight обойдется в 3 750 000 рублей – такую цену называет московский дилер. За эти деньги обещают массаж и вентиляцию сидений, панорамный люк, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, множество ассистентов водителя и прочие опции. Набор, надо признать, приличный.

А вот в Екатеринбурге аналогичную машину в той же комплектации оценили на 200 тысяч дороже.

Интерьер Geely Galaxy Starshine 7

На домашнем рынке, напомним, Geely Galaxy Starshine 7 представлен в четырех вариантах исполнения – как с передним, так и с полным приводом. Габариты модели: 4958 мм в длину, 1915 мм в ширину и 1505 мм в высоту, колесная база – 2852 мм.

Что до версии e-AWD, здесь стоит двухмоторная система мощностью 418 л.с. Разгон до сотни занимает 5,4 секунды. Функции генератора отдали 1,5-литровому атмосферному двигателю на 110 л.с.

О том, какие цены на новые кроссоверы складываются сегодня в России, «За рулем» уже рассказывал.

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