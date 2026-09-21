Стоит ли покупать китайские зимние шины

Эксперт Серебряков назвал китайские шины, способные конкурировать с европейскими

Вместе с китайскими машинами на российский рынок приехали и покрышки родом из КНР. Стоит ли ставить такие шины на зиму, рассказали эксперты.

Директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков уверен: кое-какие модели уже способны потягаться с европейскими и российскими марками. Linglong Green-Max Winter, по его словам, неплохо тормозит на льду и снегу, Sailun Ice Blazer радует достойным сцеплением на льду и при этом стоит недорого, а Triangle IceLynx хорошо контактирует с асфальтом.

Похожее мнение высказал специалист по закупкам шин в ГК «Авторусь» Андрей Грозовский. За последние пять лет технологии ведущих заводов КНР, по его наблюдениям, совершили серьезный рывок. В лидерах – продукция флагманских производителей: там применяют многослойные каркасы и современные силикосодержащие смеси. Зато малоизвестные марки, экономящие на материалах, плетутся в хвосте.

Шинный эксперт Андрей Молодовский тоже заметил прогресс китайских производителей и подтвердил, что эксплуатировать их шины в российских условиях вполне допустимо.

Правда, без ложки дегтя не обошлось. Среди претензий – возможная шумность, ускоренный износ и отсутствие расширенной гарантии, к которой россияне уже успели привыкнуть.

Ранее «За рулем» рассказал о расширенном зимнем пакете для популярного в России рамника JAC.

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