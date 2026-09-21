Эти бензиновые машины покупают сами китайцы

CADA и CPCA: топ-10 бензиновых автомобилей Китая за январь-август

Электромобили набирают популярность по всему миру, но сами китайцы все равно выбирают бензин. Издание « Китайские автомобили» выяснило, какие модели с ДВС пользуются в Поднебесной наибольшим спросом, и составило список из десяти позиций. В него попали как «прототипы» кроссоверов Volga от Geely, так и машины глобальных производителей.

За основу взяли статистику регистраций новых машин с января по август 2026 года. Такие данные регулярно публикуют местная ассоциация дилеров (CADA) и ассоциация по информации о рынке легковых автомобилей (CPCA). Ниже – как распределились места в рейтинге.

Топ-3 рейтинга: Geely Atlas, Lavida и Sylphy

Абсолютный лидер – кроссовер Geely Atlas четвертого поколения. В России этот автомобиль представили как Volga K40, то есть «Атлас» выступил его прототипом. Цены в Китае держатся в диапазоне 99,9-149,7 тысячи юаней, что соответствует 1,25-1,87 млн рублей. За восемь месяцев 2026-го владельцами этого SUV стали 138 044 человека.

Размеры китайской версии – 4730 х 1910 х 1700 мм, колесная база 2785 мм. Начальная модификация обходится 1,5-литровым двигателем на 181 л.с., который работает в связке с 7-ступенчатым роботом. Более мощная версия – это 2,0-литровый ДВС на 218 л.с. с той же коробкой. Привод исключительно передний.

Второе место досталось компактному седану Volkswagen Lavida. Выпускает его совместное предприятие немецкого концерна и SAIC. Прайс – 80-151,9 тысячи юаней (1-1,9 млн рублей). С января по август 2026 года общие продажи этой модели составили 127 673 единицы.

Длина, ширина и высота кузова – 4561 х 1740 х 1470 мм, межосевое расстояние 2651 мм. Базовую модификацию приводит в движение 1,5-литровый атмосферный мотор на 110 л.с. в паре с 6-ступенчатой АКП. Альтернатива – турбодвигатель того же объема на 160 л.с. и 7-ступенчатый робот.

Третья строчка – у седана Nissan Sylphy, который собирает СП с Dongfeng. Цена колеблется от 79,9 до 174,9 тысячи юаней (1-2,2 млн рублей). Модель пережила глубокий рестайлинг, и это подогрело спрос: выбор на Sylphy остановили 115 794 покупателя. Кузов вытянулся на 4631 мм, ширина – 1760, высота – 1503 мм, колесная база – 2700 мм. Под капотом стоит 1,6-литровый «атмосферник» на 135 л.с. в сочетании с вариатором.

Toyota Camry, Sagitar и Monjaro: места с 4 по 6

Четвертую позицию занял крупный седан Toyota Camry, выпускаемый GAC-Toyota. Удовольствие недешевое: от 171,8 до 259,8 тысячи юаней (2,15-3,25 млн рублей). И все же за восемь месяцев 2026 года в Китае продали 108 106 таких машин.

Японский седан – это 4915 х 1840 х 1450 мм при колесной базе 2825 мм. Бензиновая версия оснащается 2,0-литровым мотором на 173 л.с. с вариатором. Плюс в гамме два традиционных гибрида без возможности внешней зарядки: начальный с 2,0-литровым атмосферником и электродвигателем суммарной мощностью 197 л.с., а также более мощный – с 2,5-литровым ДВС и электромотором на 230 л.с.

На экваторе списка оказался Volkswagen Sagitar от СП FAW-Volkswagen. Машину за 93,8-164,9 тысячи юаней (1,18-2,05 млн рублей) купили 108 040 клиентов, причем до более престижного четвертого места не хватило меньше сотни автомобилей. Габариты – 4702 х 1815 х 1484 мм, межосевое расстояние 2688 мм. Силовые установки те же, что у Lavida от SAIC-Volkswagen: либо 1,5-литровый «атмосферник» на 110 л.с., либо турбомотор того же объема на 160 л.с.

Шестое место – у Geely Monjaro, который в России выпускают под именем Volga K50. Ценник в Китае составляет 139,7-179,7 тысячи юаней (1,75-2,25 млн рублей), а свой выбор на кроссовере остановили 107 950 клиентов.

Бензиновый Monjaro предлагает 2,0-литровый двигатель мощностью 218-272 л.с. Версия попроще – 7-ступенчатый робот и только передний привод. Более мощная – 8-ступенчатая АКП и опциональный полный привод. Есть тут и традиционный гибрид: 1,5-литровый ДВС на 163 л.с. плюс электромотор на 238 л.с., привод исключительно передний.

Места с 7 по 10: Tiguan L, Passat, Magotan, Frontlander

Седьмая строчка – за Volkswagen Tiguan L от немецкого концерна и SAIC. Без учета специальных выгод цены составляют 186,8-266,8 тысячи юаней (2,35-3,35 млн рублей), а продажи достигли 105 078 единиц. Размеры кроссовера с литерой L в имени – 4735 х 1842 х 1682 мм, колесная база 2791 мм. Начальную версию двигает 1,5-литровый мотор на 160 л.с., более производительную – 2,0-литровый агрегат на 220 л.с. Коробка – 7-ступенчатый робот, привод может быть как передним, так и полным.

На восьмой позиции расположился седан Volkswagen Passat с завода SAIC. Разброс цен здесь широкий – 164,5-309,8 тысячи юаней (2,05-3,9 млн рублей). С января по август в Китае поставили на учет 102 290 таких седанов.

Что до размеров, они внушительные: 4949 х 1836 х 1469 мм, колесная база 2871 мм. Начальный вариант приводит в движение 1,4-литровый турбомотор мощностью 150-160 л.с. в зависимости от модификации. Есть и версия с 2,0-литровым ДВС на 186-220 л.с. Коробка передач в любом случае – 7-ступенчатый робот.

Девятую позицию закрепил Volkswagen Magotan – по сути, «кузен» Passat от конкурирующего СП FAW-Volkswagen. Цены – 174,9-246,9 тысячи юаней (2,2-3,1 млн рублей). За восемь месяцев 2026 года владельцами в Поднебесной стали 98 130 человек. Актуальная версия выросла до 4990 х 1854 х 1587 мм при колесной базе 2871 мм. Начальный вариант – 1,5-литровый ДВС на 160 л.с., а версия с 2,0-литровым мотором выдает 186-220 л.с. Коробка – робот на 7 ступеней.

Замыкает топ-10 Toyota Frontlander от СП японского концерна с GAC. Городской кроссовер с ценами от 128,8 до 184,8 тысячи юаней (1,6-2,32 млн рублей) поставили на учет 98 110 человек. Точные габариты – 4490 х 1825 х 1625 мм при колесной базе 2640 мм. Бензиновая версия обходится 2,0-литровым мотором на 171 л.с. в паре с вариатором и передним приводом. Гибридный вариант – это двигатель на 158 л.с. и электромотор на 113 л.с.

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