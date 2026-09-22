Водителей предупредили о скорых поломках бюджетных рулевых реек
Специалисты бренда автокомпонентов Sufix выяснили, почему рулевые рейки на российском рынке нередко выходят из строя куда раньше положенного. Дело, по их мнению, вовсе не в манере езды, а в решениях самих заводов.
Срок службы рулевой рейки у ряда бюджетных брендов нередко упирается в 10−15 тыс. км пробега. Причина – подход фабрик к выбору сырья и комплектующих. Сам реечный механизм состоит из корпуса, опорных втулок, вала с шестерней, зубчатой рейки, системы уплотнений и защитных пыльников. Стоит сэкономить хотя бы на одном из этих элементов – и запускается цепная реакция износа всего узла.
«Опорная втулка – определяющий элемент, от которого зависит исправность узла. Если производитель использует дешевые материалы вместо специализированных полимеров, втулка быстро разбивается. Это приводит к выработке корпуса, нарушению зацепления в паре “шестерня-рейка”, росту зазоров и разрушительным динамическим нагрузкам. Вторая классическая проблема дешевых реек – использование низкосортных сплавов цветных металлов для корпуса. В зонах уплотнения тефлоновых колец гидравлического распределителя со временем стираются канавки. Жидкость начинает перетекать внутри корпуса, давление падает, и усилитель перестает корректно работать», – отметил технический директор LYNXauto и эксперт бренда Sufix Андрей Бабушкин.
Еще один фактор, снижающий ресурс в бюджетном сегменте, – слабые допуски при механической обработке. Жестких требований к точности размеров в сотые доли миллиметра там попросту нет. Отсюда геометрические отклонения, постоянные микростуки и ускоренное истирание движущихся деталей.
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