Водителей предупредили о скорых поломках бюджетных рулевых реек

Эксперт Бабушкин: дешевые рулевые рейки служат до 15 тыс. км пробега

Специалисты бренда автокомпонентов Sufix выяснили, почему рулевые рейки на российском рынке нередко выходят из строя куда раньше положенного. Дело, по их мнению, вовсе не в манере езды, а в решениях самих заводов.

Срок службы рулевой рейки у ряда бюджетных брендов нередко упирается в 10−15 тыс. км пробега. Причина – подход фабрик к выбору сырья и комплектующих. Сам реечный механизм состоит из корпуса, опорных втулок, вала с шестерней, зубчатой рейки, системы уплотнений и защитных пыльников. Стоит сэкономить хотя бы на одном из этих элементов – и запускается цепная реакция износа всего узла.

«Опорная втулка – определяющий элемент, от которого зависит исправность узла. Если производитель использует дешевые материалы вместо специализированных полимеров, втулка быстро разбивается. Это приводит к выработке корпуса, нарушению зацепления в паре “шестерня-рейка”, росту зазоров и разрушительным динамическим нагрузкам. Вторая классическая проблема дешевых реек – использование низкосортных сплавов цветных металлов для корпуса. В зонах уплотнения тефлоновых колец гидравлического распределителя со временем стираются канавки. Жидкость начинает перетекать внутри корпуса, давление падает, и усилитель перестает корректно работать», – отметил технический директор LYNXauto и эксперт бренда Sufix Андрей Бабушкин.

Еще один фактор, снижающий ресурс в бюджетном сегменте, – слабые допуски при механической обработке. Жестких требований к точности размеров в сотые доли миллиметра там попросту нет. Отсюда геометрические отклонения, постоянные микростуки и ускоренное истирание движущихся деталей.

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