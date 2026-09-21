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БРЕНД ГОДА
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Какой гаджет купить в машину?

Современный автомобиль невозможно представить без мультимедийной системы, парктроников, камер, видеорегистратора и других девайсов.

На рынке представлено такое разнообразие брендов автоэлектроники, что выбрать качественный и надежный бывает не просто.  Чтобы сориентировать потребителей при выборе автотоваров, мы запустили премию Бренд Года «За рулем».

В рамках голосования первого тура читатели и подписчики «За рулем» уже определили список из десяти самых достойных производителей, куда вошли торговые марки 70mai, Arnezi, iBOX, Navitel, Neoline, Pioneer, SHO-Me, SilverStone F1, Teyes и Xiaomi.

Теперь пришло время назвать лучший бренд. Чтобы выбрать чемпиона, переходите по ссылке и голосуйте за финалистов.

Какой гаджет купить в машину?

Голосование продлится до 1 ноября. Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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