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Jeep отзывает почти 202 тыс. машин: раскрыты причины

Jeep объявил отзыв 202 тыс. автомобилей в США из-за программного сбоя TPMS

Jeep объявил отзывную кампанию в США. Под нее попадают почти 202 тыс. автомобилей – то есть больше 200 тыс. машин. Причина – программный сбой системы контроля давления в шинах, которая известна как TPMS.

TPMS – это, по сути, система контроля давления в шинах. Сбой в ее программной части и стал поводом для отзыва. Как именно будут устранять проблему, не уточняется.

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Пока названы только рынок и масштаб: США, почти 202 тыс. автомобилей. Конкретные модели, сроки и другие детали не приводятся. В сообщении есть лишь сам факт отзыва и его причина.

О том, какие предметы в салоне могут стать поводом для претензий инспектора, «За рулем» уже рассказал.

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Источник:  Авто Mail
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