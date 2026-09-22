Доходы от дорожных штрафов направят на развитие транспорта

В РФ могут передать часть доходов от дорожных штрафов на развитие транспорта

Деньги, которые водители отдают за нарушения правил дорожного движения, могут частично пойти на общественный транспорт. Проработать такую возможность поручил президент России Владимир Путин.

Появилось это поручение по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию общественного транспорта. Собственно, там этот вопрос и поднимался.

Оно адресовано правительству РФ и профильной комиссии Госсовета.

Путин поручил внести в законодательство РФ изменения, установив «отдельные направления использования средств дорожных фондов, связанные с транспортным обслуживанием населения и развитием общественного транспорта». Требуется определить для этого дополнительные источники финансирования и рассмотреть «вопрос о выделении на финансирование соответствующих расходов не менее 25% прогнозируемого объема доходов бюджетов субъектов РФ от уплаты штрафов за совершение административных правонарушений в области дорожного движения, а также части прогнозируемого объема доходов федерального бюджета от отдельных неналоговых поступлений».

О том, какие предметы за стеклом автомобиля могут обернуться штрафом, «За рулем» уже рассказывал.

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