Производитель электрокаров «Атом» рассказал о планах по выпуску автомобилей

До 10 тыс. электрокаромобилей «Атом» планируется выпустить в 2026-2027 годах

До 10 тыс. электромобилей марки «Атом» рассчитывает собрать компания-производитель в течение двух следующих лет – речь идет о 2026 и 2027 годах. Такие ориентиры озвучил генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк.

Именно АО «Кама» стоит за проектом «Атом» – то есть за тем самым отечественным электрокаром, которого ждут на рынке уже не первый год.

По словам Поваразднюка, производство уже запущено, а первые электромобили передаются клиентам. Сейчас вместе с командой завода «Москвич» компания выходит на мощность до 20 автомобилей в смену - это позволит быстрее закрыть уже оформленные предварительные бронирования и выйти на совокупный показатель до 10 тыс. электромобилей за два года.

Поваразднюк также отметил, что уровень локализации производства электромобиля на сегодняшний день достигает 70%.

О том, есть ли смысл искать бензиновым машинам замену, «За рулем» уже расс казал ранее.

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