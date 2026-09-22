Где можно получить права после истечения срока их лишения

МВД: где можно получить водительские права после истечения срока их лишения

Водитель может вернуть водительские права после истечения срока их лишения в день обращения в подразделении ГАИ по месту исполнения постановления суда и в другом подразделении, если за 30 дней до истечения срока было подано соответствующее заявление. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Согласно пункту 6 Правил возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами, утвержденных постановлением правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 11912, при выполнении всех условий, указанных в ч. 4.1 ст. 32.6 КоАП, возврат водительского удостоверения лицу, лишенному права на управление, осуществляется в подразделении Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении в день обращения», – сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что возврат может осуществляться в ином подразделении Госавтоинспекции. Для этого лишенный прав водитель должен не позднее, чем за 30 дней до окончания срока лишения права на управление транспортным средством подать в подразделение ГАИ по месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении соответствующее заявление. В нем он должен указать наименование подразделения Госавтоинспекции, в которое необходимо направить удостоверение. «Заявление может быть подано в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа», – уточнили в ведомстве.

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