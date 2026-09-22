Платформа на крыше и боковая лестница: чем удивит новый российский внедорожник

Бренд Esteo анонсировал набор допоборудования для внедорожника V27

Российская марка Esteo готовит для своего внедорожника V27 набор фирменных аксессуаров, которые заметно расширяют функционал машины. В список вошли платформа на крыше, боковая лестница, а также внешний кофр – в него можно сложить дополнительное снаряжение. Как сообщила пресс-служба марки, сейчас эти аксессуары проходят процедуру сертификации для российского рынка.

Заодно в компании рассказали о планах по «софту». Со временем Esteo V27 научится разворачиваться на месте – функция называется On-the-Spot U-Turn, – а также получит «ползущий» режим Low-Speed Creep, который пригодится при маневрировании там, где мало места. Обе возможности придут через обновление автомобиля «по воздуху».

Технические характеристики и оснащение

Под капотом у V27 – последовательная гибридная установка с двумя электромоторами. Суммарно они выдают 456 л. с. пиковой мощности при крутящем моменте 505 Нм, а до сотни внедорожник ускоряется за 5,9 секунды. Запас хода по циклу WLTP доходит до 890 км, чисто на электротяге модель проезжает до 135 км. Быстрая зарядка с 20 до 80% занимает полчаса, максимальная масса буксируемого прицепа – 1,6 тыс. кг, а объем багажника меняется от 715 до 1818 л.

Полный привод здесь работает с девятью режимами движения, дорожный просвет составляет 220 мм, предусмотрен и режим преодоления брода. Что до кемпинга, то машину можно использовать как источник электроэнергии мощностью до 6 кВт для внешних потребителей. В оснащении – сдвоенная панорамная крыша, передние сиденья с вентиляцией и обогревом, 15,4-дюймовый сенсорный дисплей и аудиосистема Pioneer с 15 динамиками.

Цена вопроса – 5,92 млн рублей, причем на модель распространяется госпрограмма поддержки автомобилей на новых источниках энергии (NEV). При покупке в кредит выгода может составить до 925 тыс. рублей. Сама марка Esteo появилась благодаря российскому холдингу «АГР» и китайской фирме Defetoo, а 25 августа она анонсировала планы по расширению модельной линейки на ближайшие годы.

О другом внедорожнике, который недавно начали продавать в России, «За рулем» уже рассказывал.

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