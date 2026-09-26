Эти подержанные автомобили чаще всего ввозят из Китая в Россию

Эксперт Целиков перечислил 5 самых популярных автомобилей с пробегом из Китая

По итогам января–августа текущего года Россия импортировала из Китая порядка 75 тыс. подержанных легковых автомобилей.

Это практически вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было ввезено около 38 тыс. машин — рост составил 98%, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Лидером рейтинга стал среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron — около 6 тыс. автомобилей. На втором месте расположилась Toyota Corolla с результатом порядка 5 тыс. штук.

Третью и четвертую строчки заняли две модели Audi: кроссовер Q3 и хетчбэк А3 — обе разошлись тиражом около 4 тыс. экземпляров каждая. Замыкает пятерку Volkswagen Golf, который выбрали около 3 тыс. покупателей.

О том, какие автомобили покупают в России охотнее всего, «За рулем» уже рассказывал.

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