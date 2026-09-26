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Эти подержанные автомобили чаще всего ввозят из Китая в Россию

Эксперт Целиков перечислил 5 самых популярных автомобилей с пробегом из Китая

По итогам января–августа текущего года Россия импортировала из Китая порядка 75 тыс. подержанных легковых автомобилей.

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Это практически вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было ввезено около 38 тыс. машин — рост составил 98%, сообщил  в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Лидером рейтинга стал среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron — около 6 тыс. автомобилей. На втором месте расположилась Toyota Corolla с результатом порядка 5 тыс. штук.

Третью и четвертую строчки заняли две модели Audi: кроссовер Q3 и хетчбэк А3 — обе разошлись тиражом около 4 тыс. экземпляров каждая. Замыкает пятерку Volkswagen Golf, который выбрали около 3 тыс. покупателей.

О том, какие автомобили покупают в России охотнее всего, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
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