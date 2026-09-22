Кажется, что таксист зарабатывает 300 тысяч. Считаем, что остается на руки

«Таксиагрегатор»: выплаты водителям выросли на 24% — до 18 тыс. рублей в неделю

Выплаты таксистам от агрегаторов за год ощутимо подросли. По исследованию сервиса «Таксиагрегатор», средняя сумма одной выплаты водителю увеличилась почти на 18% год к году: с 3,4 тыс. рублей примерно до 4 тыс. Количество операций при этом прибавило всего около 5%, зато один активный водитель выводит уже порядка 18 тыс. рублей в неделю – на 24% больше, чем годом ранее. Получается, рост обеспечило не количество поездок, а размер самих выплат. В основе данных – статистика крупного массива операций «Таксиагрегатора».

С такими цифрами не совсем согласен председатель рабочей группы «По защите прав автомобилистов» ОНФ Петр Шкуматов. Агрегатор, по его словам, просто усреднил данные: в выборку попали и те, кто работает сутками, и те, кто выходит на два – три часа в день. Для агрегаторов это очень плохая статистика. Говорить, считает эксперт, надо о средней выручке в час – сейчас это где-то тысяча рублей. Причем при работе по 12 часов. Из выручки ведь нужно вычесть заправки, мойки и штрафы. Отток из профессии – 40%.

Такси – занятие, связанное с повышенным риском. Каско на такую машину почти никто не оформляет, а сам человек изнашивается физически: шесть дней в неделю по 12 часов.

«Если ты так работаешь – 72 тысячи рублей в неделю, 300 тысяч в месяц. Многие водители думают, что это их заработок. Но это не доход. Из него 15 тысяч рублей налогов, средняя стоимость арендуемого 75 тысяч в среднем. Плюс бензин – 40 тысяч в месяц. Плюс мойки около 10 тысяч в месяц, если сам моешь. Плюс штрафы, средний таксист привозит штрафов в среднем 10 тысяч. По мелочи – мелкие ремонты, обслуживание машины, химчистка салона, путевые листы, там набегает тысяч 30. И этого не избежать, потому что химчистка случается с любым. Итого остается 120 тысяч рублей. И это при работе 12 часов в день. Если работать 160 часов в месяц, все расходы остаются, а доходы падают. Итого на руках останется 20 тысяч рублей. А кроме того – усталость. Работать по 12 часов в день 6 дней в неделю – очень тяжело. Я в своем эксперименте продержался пять месяцев», – говорит Петр Шкуматов.

Напомнил он и про агрегаторную ставку – в среднем 25%. Правда, за поездки в часы пик агрегатор доплачивает: три часа утром и четыре вечером. В итоге пассажиры, которые ездят днем, немного доплачивают за вечерние поездки таксистов.

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