Кажется, что таксист зарабатывает 300 тысяч. Считаем, что остается на руки
Выплаты таксистам от агрегаторов за год ощутимо подросли. По исследованию сервиса «Таксиагрегатор», средняя сумма одной выплаты водителю увеличилась почти на 18% год к году: с 3,4 тыс. рублей примерно до 4 тыс. Количество операций при этом прибавило всего около 5%, зато один активный водитель выводит уже порядка 18 тыс. рублей в неделю – на 24% больше, чем годом ранее. Получается, рост обеспечило не количество поездок, а размер самих выплат. В основе данных – статистика крупного массива операций «Таксиагрегатора».
С такими цифрами не совсем согласен председатель рабочей группы «По защите прав автомобилистов» ОНФ Петр Шкуматов. Агрегатор, по его словам, просто усреднил данные: в выборку попали и те, кто работает сутками, и те, кто выходит на два – три часа в день. Для агрегаторов это очень плохая статистика. Говорить, считает эксперт, надо о средней выручке в час – сейчас это где-то тысяча рублей. Причем при работе по 12 часов. Из выручки ведь нужно вычесть заправки, мойки и штрафы. Отток из профессии – 40%.
Такси – занятие, связанное с повышенным риском. Каско на такую машину почти никто не оформляет, а сам человек изнашивается физически: шесть дней в неделю по 12 часов.
«Если ты так работаешь – 72 тысячи рублей в неделю, 300 тысяч в месяц. Многие водители думают, что это их заработок. Но это не доход. Из него 15 тысяч рублей налогов, средняя стоимость арендуемого 75 тысяч в среднем. Плюс бензин – 40 тысяч в месяц. Плюс мойки около 10 тысяч в месяц, если сам моешь. Плюс штрафы, средний таксист привозит штрафов в среднем 10 тысяч. По мелочи – мелкие ремонты, обслуживание машины, химчистка салона, путевые листы, там набегает тысяч 30. И этого не избежать, потому что химчистка случается с любым. Итого остается 120 тысяч рублей. И это при работе 12 часов в день. Если работать 160 часов в месяц, все расходы остаются, а доходы падают. Итого на руках останется 20 тысяч рублей. А кроме того – усталость. Работать по 12 часов в день 6 дней в неделю – очень тяжело. Я в своем эксперименте продержался пять месяцев», – говорит Петр Шкуматов.
Напомнил он и про агрегаторную ставку – в среднем 25%. Правда, за поездки в часы пик агрегатор доплачивает: три часа утром и четыре вечером. В итоге пассажиры, которые ездят днем, немного доплачивают за вечерние поездки таксистов.
Сколько времени уходит на покупку машины при продаже старой, «За рулем» уже писал.
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