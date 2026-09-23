В России впервые за 13 лет поставили на учет новый Bugatti

Целиков: в РФ впервые с 2013 года поставили на учет новый Bugatti W16 Mistral

В августе в России поставили на учет Bugatti W16 Mistral из финальной серии – и это первый новый автомобиль марки, получивший российские номера за последние 13 лет. В прошлый раз подобный случай датируется 2013 годом. О произошедшем написал в своем Telegram-канале Сергей Целиков, возглавляющий агентство « Автостат».

Что за машина? Двухместный родстер, под капотом – 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами. Отдача достигает 1600 л.с., а максимальная скорость – 454 км/ч. Именно этот показатель стал официальным мировым рекордом среди открытых серийных автомобилей, причем зафиксировали его в ноябре 2024 года.

Выпуск модели закрыли в июле 2026 года. Площадкой выступило историческое предприятие в Мольсхайме, что во Франции. Финальную серию, кстати, ограничили всего 99 экземплярами.

Любопытна и статистика наблюдений: за всю историю в нашу страну ввезли лишь 17 машин Bugatti. Новыми из них оказались только шесть, остальные – с пробегом. По деньгам такие автомобили измеряются миллионами долларов, так что точную стоимость W16 Mistral лучше уточнять отдельно.

Ранее «За рулем» рассказывал о другом автомобиле, чья необычная конструкция вызывает не меньше вопросов.

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