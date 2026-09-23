Во Франции водители рискуют двигателем, чтобы сэкономить на дизтопливе

BFMTV: во Франции заправляют дизельные авто рапсовым маслом

Во Франции владельцы дизельных машин все чаще заливают в бак вместо привычного топлива рапсовое масло. Причина прозаичная – цены на дизель бьют рекорды, и водители ищут хоть какую-то возможность сэкономить. О таких экспериментах рассказал телеканал BFMTV.

Рапсовое масло, если кто не в курсе, – это растительное масло, которое получают из семян рапса. До 1960-х годов его применяли в основном в технических целях: смазывали механизмы, использовали в мыловарении и производстве олифы. Теперь же оно превратилось чуть ли не в альтернативное топливо.

Арифметика тут простая. Литр рапсового масла стоит €1,53, то есть почти на евро дешевле дизельного топлива. Именно эта разница и подтолкнула французов к опытам с новым видом горючего. Кстати, интерес подогрело и видео из соцсетей: ролик, где показан такой способ заправки, набрал более миллиона просмотров.

Правда, у медали есть и обратная сторона. Многие водители все же не рискуют. Как отмечает BFMTV, рапсовое масло способно вывести из строя систему подачи топлива. За это предусмотрен штраф в €200.

Контекст тоже важен. Глава минфина Франции Ролан Лескюр ранее заявлял, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, останутся высокими еще долго. Агентство Reuters писало, что проблемы Европы с пополнением запасов газа вкупе с рекордными ценами на топливо усиливают давление на правительства. Острее всего ситуация в Германии, где растет популярность «Альтернативы для Германии». Ну а европейские газохранилища, по данным Gas Infrastructure Europe, заполнены на 69% – это ниже сентябрьского среднего в 85% за последние пять лет.

О том, как мелкая экономия оборачивается крупным ремонтом, «За рулем» уже рассказывал.

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