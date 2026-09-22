Россиянин купил машину за полмиллиарда рублей

В России на учет встал гиперкар Bugatti W16 Mistral за 5 млн евро

Редчайший гиперкар Bugatti W16 Mistral встал на российский учет в минувшем августе, об этом сообщает руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

Чтобы оценить, насколько это нетривиальное событие, нужно знать несколько фактов. Во-первых, этой моделью Bugatti попрощалась с культовым 8-литровым квадротурбированным мотором W16 с отдачей в 1600 л.с. Дальше они будут использовать исключительно гибридную установку V16, дебютирующую на Tourbillon, и больше движков W16 у французской марки не будет (но это не точно).

Во-вторых, весь тираж модели составил 99 двухместных родстеров. Выпуск на историческом предприятии во французском Мольсхайме завершился в июле 2026-го, но все машины были раскуплены задолго до этого события.

Bugatti W16 Mistral

В-третьих, каждый экземпляр Bugatti W16 Mistral создавался по индивидуальному заказу – с владельцем обсуждали окраску кузова и все детали интерьера. И, наконец, в четвертых: до окончания выпуска цена каждой собранной машины составляла ровно 5 млн евро (480 млн рублей), но сразу после его завершения родстеры перешли в разряд коллекционных, и сейчас аукционы оценивают их примерно в 7,5-9,5 млн долларов.

То есть если нынешний владелец российского экземпляра захочет его перепродать, то может выручить до 800 млн рублей... Целиков приводит еще несколько интересных цифр относительно Bugatti в РФ.

«Последний раз новый Bugatti вставал на российский учет в 2013 году. А за всю историю наших наблюдений в страну ввезено всего 17 экземпляров Bugatti, из которых только 6 штук были новыми, остальные с пробегом», – отмечает эксперт.

Ранее «За рулем» рассказала, что как минимум еще один Bugatti с W16 все же выпустят...