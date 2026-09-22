Пешеход на полгода из-за лишних миллиметров: как лишиться прав из-за номеров?

В Москве водителя лишили прав на полгода из-за слишком жирного шрифта на номерах

В Москве автовладелец на полгода остался без водительского удостоверения, и поводом для этого стали номера, отличавшиеся от стандарта всего на несколько миллиметров. Историю рассказал Telegram-канал Baza.

«Сотрудник ДПС обнаружил нарушения на номерах жителя Москвы: высота букв составила 62 мм вместо положенных 58, цифр – 80 вместо 76, а толщина линий – 16 мм вместо 11. Обычно за нестандартные номера водителю грозит штраф по части 1 статьи 12.2 КоАП. Но в этом случае инспектор и суд сочли знаки заведомо подложными – это уже часть 4 той же статьи», – говорится в публикации.

Речь, по сути, о четырех «лишних» миллиметрах в высоте знаков и пяти – в толщине линий. Мелочь? Для инспектора, как выяснилось, нет. За нестандартные таблички обычно ограничиваются штрафом по части 1 статьи 12.2 КоАП, однако здесь инспектор и суд посмотрели на ситуацию иначе, признав знаки заведомо подложными. А это уже часть 4 той же статьи, где наказание куда серьезнее – от шести месяцев до года без прав.

Сам автомобилист уверяет, что таблички не заказывал. Машина, по его словам, оформлена на родственника, и уже тот изготовил дубликаты в фирме, которая якобы имела на это право. Теперь водитель пытается вернуть права через суд.

О том, к чему приводят серые схемы поставок, «За рулем» уже рассказывал.

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