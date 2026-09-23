Чтобы ТО не съедало зарплату: названы три авто с самыми низкими ценами на сервис

Lada Niva Legend, Granta и Largus признаны самыми дешевыми в обслуживании

Для многих россиян при выборе машины решающим оказывается вовсе не внешность и не динамика разгона, а то, сколько денег автомобиль будет забирать уже после покупки. На деле доступность сервиса и простота в обслуживании нередко перевешивают все остальные плюсы.

О том, какие модели обходятся владельцу дешевле прочих, рассказал Александр Кулаков, занимающий должность директора по сервису сети дилерских центров « Прагматика » .

Пока действует гарантия, меньше всего хлопот и трат требуют Lada Granta с 8-клапанным мотором, Niva Legend, а также Largus в кузовах универсал и фургон – такой перечень привел эксперт.

Причем самые дешевые в обслуживании, по его словам, это именно Niva Legend и Granta. Плановое ТО без учета расходников для Granta составляет 10,8 тысячи рублей, приезжать на него нужно раз в 15 тысяч км. У Niva Legend другая арифметика: 9,2 тысячи рублей, зато с интервалом в 10 тысяч км. Largus обойдется в 13,6 тысячи рублей раз в 15 тысяч км.

В качестве наглядного примера Кулаков привел и цены на передние тормозные колодки. Для Niva Legend они составляют 1,4 тысячи рублей, для Granta – 2,3 тысячи, а для Largus – 2,4 тысячи рублей.

А про Гранту, которую выставили почти за 3 миллиона, «За рулем» уже рассказывал.

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