Распознает каждый камень на пути: представлен новый седан с продвинутым ИИ

Intel и Changan представили Deepal L06 Special Edition с модулем AI BOX

Компании Intel и Changan совместно показали седан Deepal L06 Special Edition. Главная его особенность – модуль AI BOX, то есть аппаратно-программный блок, чья вычислительная мощность сравнима с полноценным компьютером. Для сравнения: большинство современных машин обходится куда более скромными процессорами.

Что это дает на практике? По официальному заявлению производителя, AI BOX перекрывает те слепые зоны, которые остаются у привычных систем безопасности. Электроника Deepal L06 различает мелкие объекты – конусы, камни и прочую мелочь – когда машина трогается или останавливается. Параллельно она просматривает пространство вокруг и предупреждает водителя: рядом может оказаться препятствие, способное задеть дверь при открытии, либо лужа. Пока автомобиль стоит, искусственный интеллект не прекращает оценивать риски.

Deepal L06 Special Edition

Предугадывать желания владельца ИИ тоже умеет – к примеру, включать музыку или выводить визуальные данные. Чем дольше человек за рулем, тем точнее система подстраивается под него, вплоть до смены языка общения. Дорожную обстановку она отслеживает непрерывно: приближаясь к тоннелю, закроет окно и запустит рециркуляцию воздуха в салоне, а перед пунктом оплаты – наоборот, откроет. Еще одна функция – преобразование музыки так, чтобы колонки выдавали объемный звук.

Deepal L06 Special Edition

Снаружи Special Edition не спутать с обычным седаном: новый аэродинамический обвес включает передний сплиттер, накладки на пороги и задний спойлер из углеродного волокна, создающий прижимную силу до 1000 Н. Стоить новинка будет около 150 000 юаней – это примерно 1,89 млн рублей по текущему курсу.

О том, сколько времени безопасно проводить за рулем, «За рулем» уже рассказывал.

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