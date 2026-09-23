Лого ЗаРулем
Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология

Распознает каждый камень на пути: представлен новый седан с продвинутым ИИ

Intel и Changan представили Deepal L06 Special Edition с модулем AI BOX

Компании Intel и Changan совместно показали седан Deepal L06 Special Edition. Главная его особенность – модуль AI BOX, то есть аппаратно-программный блок, чья вычислительная мощность сравнима с полноценным компьютером. Для сравнения: большинство современных машин обходится куда более скромными процессорами.

Что это дает на практике? По официальному заявлению производителя, AI BOX перекрывает те слепые зоны, которые остаются у привычных систем безопасности. Электроника Deepal L06 различает мелкие объекты – конусы, камни и прочую мелочь – когда машина трогается или останавливается. Параллельно она просматривает пространство вокруг и предупреждает водителя: рядом может оказаться препятствие, способное задеть дверь при открытии, либо лужа. Пока автомобиль стоит, искусственный интеллект не прекращает оценивать риски.

Deepal L06 Special Edition
Deepal L06 Special Edition

РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МОТОРНЫХ МАСЕЛ Масло-«нулевка» (0W) круглый год — подходит ли для всесезонной эксплуатации? Проверили!
СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Предугадывать желания владельца ИИ тоже умеет – к примеру, включать музыку или выводить визуальные данные. Чем дольше человек за рулем, тем точнее система подстраивается под него, вплоть до смены языка общения. Дорожную обстановку она отслеживает непрерывно: приближаясь к тоннелю, закроет окно и запустит рециркуляцию воздуха в салоне, а перед пунктом оплаты – наоборот, откроет. Еще одна функция – преобразование музыки так, чтобы колонки выдавали объемный звук.

Deepal L06 Special Edition
Deepal L06 Special Edition

Снаружи Special Edition не спутать с обычным седаном: новый аэродинамический обвес включает передний сплиттер, накладки на пороги и задний спойлер из углеродного волокна, создающий прижимную силу до 1000 Н. Стоить новинка будет около 150 000 юаней – это примерно 1,89 млн рублей по текущему курсу.

О том, сколько времени безопасно проводить за рулем, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация?

Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:

1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания

Готово – остаемся на связи!

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle