Эти расходники нужно менять два раза в год: полезная рекомендация эксперта

Щетки стеклоочистителя и салонный фильтр имеет смысл менять весной и осенью

Еще недавно под фразой «подготовить автомобиль к сезону» большинство понимало замену шин да заливку подходящей стеклоомывающей жидкости. Теперь расходники стали доступнее, и в список у многих добавились щетки стеклоочистителя вместе с фильтрами.

Логичный вопрос напрашивается сам собой: если комплект дворников стоит около 700 рублей, а салонный фильтр – рублей 200, почему бы не ставить новые каждую весну и осень? Со стороны сервиса в частой замене действительно есть смысл. Правда, условие всего одно: недорогая деталь обязана нормально справляться со своей функцией. Сама по себе цена ни о ресурсе, ни о качестве ничего не говорит. Об этом рассказал руководитель сервисного направления ГК «Рольф» Никита Архипов.

Отрабатывать ровно год щетки стеклоочистителя вовсе не обязаны – такого требования техника не содержит. На то, сколько они протянут, сильно влияют условия эксплуатации. Летом резиновая кромка старится от ультрафиолета и жары, а на стекле скапливаются насекомые, песок, дорожная пыль. Зимой работа идет по снегу, льду и реагентам. Быстрее всего добивает щетки попытка включить стеклоочиститель, когда резина примерзла к стеклу. Понять, что пора менять, можно по полосам после прохода, пропускам, дроблению, скрипу и плохо очищенным участкам.

Иначе обстоит дело с салонным фильтром. Его состояние зависит не столько от пробега, сколько от объема воздуха и грязи, которые через него прошли. Весной и летом это пыльца, пух и дорожная пыль. Осенью к ним добавляются растительные остатки и высокая влажность. Зимой фильтр получает мелкую дорожную грязь и аэрозоли реагентов.

Когда фильтр забит, поток воздуха через климатическую установку падает. Стекла начинают отпотевать хуже. Отсюда и вывод: менять салонный фильтр весной и осенью – дело практичное, особенно в большом городе.

Если дворники вы меняете сами, «За рулем» рассказывал о простом приеме, который облегчает снятие деталей.

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