Отметка АТ в правах: за руль какой машины нельзя садиться

Почему ГАИ может оштрафовать на 15 000 рублей за езду на механике

Отметка «АТ» в водительском удостоверении – вовсе не формальность. Она прямо говорит: за руль можно садиться только в машину с автоматической коробкой передач.

Причем открытая категория тут ни на что не влияет – хоть «B», хоть любая другая. Сядет такой водитель за руль автомобиля с механической коробкой – это уже нарушение. Наказание суровое: сумма взыскания доходит до 15 000 рублей.

Появляется пометка не на пустом месте – все упирается в обучение. Учился и сдавал экзамен на автомобиле с автоматом? Значит, подтверждены навыки управления именно такой техникой, и в правах ставят соответствующее обозначение.

Совсем другая история – механика. Здесь водитель осваивает работу со сцеплением и в итоге получает допуск к машинам с любым типом коробки передач. Никаких дополнительных ограничений не возникает. Кстати, такая система работает в России с 2014 года – тогда и разрешили сдавать экзамен отдельно на автомобилях с автоматической трансмиссией.

Что означает отметка АТ в правах

Иногда отметка появляется по медицинским причинам. Скажем, человек не может полноценно использовать левую ногу – управлять механикой ему просто тяжело. В таком случае разрешают водить только машины с автоматом. Логика простая: так сохраняют безопасность и исключают действия, которые физически не выполнить.

Механика вообще требует дополнительных усилий: нужно координировать педали и самостоятельно переключать передачи. Без должной подготовки или при физических ограничениях это повышает риск аварии прямо в движении. Автомат подобные манипуляции исключает, поэтому ездить проще – особенно в городских пробках.

Где именно стоит «АТ» в удостоверении, тоже имеет значение. Если отметка размещена отдельно на обратной стороне, ограничение распространяется на все открытые категории – про механику придется забыть полностью.

Медицинские причины и расположение отметки

Другой расклад – когда пометка стоит рядом с конкретной категорией, например «B». Тогда запрет касается только ее, а в остальных категориях (если они открыты) управлять механической коробкой, возможно, разрешено. Ну а если водитель с «АТ» все же садится за руль машины с механикой, – это нарушение допуска. По закону оно расценивается как управление транспортом без прав. Штраф – от 5000 до 15 000 рублей по статье 12.7 КоАП РФ.

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