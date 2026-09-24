Водителей предостерегли от схемы мошенников с картами АЗС

Эксперт Щербаченко: мошенники создают фейковые приложения с картами АЗС

Для кражи персональных данных у водителей мошенники создают поддельные программы с картами автозаправочных станций. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, с помощью таких приложений злоумышленники могут получить удаленный доступ к смартфонам автомобилистов. «Злоумышленники распространяют поддельные мобильные приложения, которые обещают показать расположение автозаправочных станций, цены на топливо или помочь найти ближайшую АЗС. Чаще всего такие программы предлагают скачать через поисковую выдачу или сторонние сайты.



После установки на устройство может попасть вирус, который получает удаленный доступ к смартфону. Мошенники могут похитить логины, пароли и другие персональные данные, получить доступ к банковским приложениям, списать деньги со счетов. Не переходите по неизвестным ссылкам и не скачивайте ПО из сомнительных источников», - рассказал эксперт.

О том, чем оборачивается для водителей во Франции экономия на топливе, «За рулем» уже рассказывал.

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