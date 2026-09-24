Хороший шанс или проблемы: что скрывают машины из таксопарков

Migtorg: операторы каршеринга и такси начали массово распродавать машины

Компания Migtorg изучила рынок и зафиксировала любопытную динамику: в августе 2026 года на площадке заметно прибавилось лотов от операторов каршеринга и таксомоторных парков. Технику снимают с эксплуатации и массово выставляют на торги – поток такой, что не заметить его сложно.

С такси все понятно: разрешение на перевозку пассажиров действует ровно пять лет, таков закон. У каршеринга подобного ограничения нет, правда, и его автомобили не вечны. По оценкам участников рынка, их ресурс раньше оценивали в пять лет, а теперь – в три.

В итоге машины 2020−2021 годов выпуска и старше, а именно они сегодня составляют костяк обоих сегментов, разом оказались у той самой черты. Среди Volkswagen Polo, BMW 320i xDrive и Kia Rio хватает экземпляров, переваливших за 300 тысяч километров.

Идеального состояния от прокатных машин ждать не стоит. Битые, с просроченным обслуживанием, с последствиями кустарных ремонтов – таков портрет среднестатистического лота. Причем нередко ставят на них дешевые детали, включая шины.

Получается, мнимая выгода легко растворяется в будущих тратах: довести такое авто до нормального вида – удовольствие не из дешевых. Особенно если не крутить гайки самому, а ехать на СТО, где за работу возьмут отдельно.

Ранее «За рулем» рассказывал, что импорт б/у машин из Южной Кореи за 8 месяцев упал на 63%.

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