Nissan возрождает одну из своих бюджетных экономичных моделей: подробности

Представлен хэтчбек Nissan PIXO на платформе Renault Twingo

Новый PIXO построен на той же платформе, что и Renault Twingo. Прежняя версия японской модели опиралась на базу Suzuki Alto – теперь подход иной. Собирать представленную новинку будут на заводе Renault в Словении.

Технически PIXO и Twingo получились близкими родственниками. У японского варианта установлен аккумулятор на 27,5 кВтч, и его хватает лишь на 259 км пробега. Пополнить запас энергии с 15% до 80% можно примерно за полчаса. В любой модификации предусмотрен один электродвигатель мощностью 82 л.с.

Размеры такие: 3796 мм в длину, 1790 мм в ширину и 1512 мм в высоту, колесная база – 2492 мм. Дорожный просвет равен 140 мм. И даже при такой компактности на разворот уходит 9,9 метра – по нынешним меркам цифра приличная.

Багажник вмещает до 356 литров, а если сложить спинки задних сидений, объем растет до 1221 литра. Спереди предусмотрен еще один отсек на 50 литров. Кстати, по салону разбросаны ниши, вместе они дают 18 литров – мелочи есть куда пристроить.

Из электронных помощников – управление одной педалью, автоматическое экстренное торможение и удержание в полосе движения. Мультимедийка Nissan умеет строить маршрут с учетом расположения ближайших зарядных станций. Перед водителем стоит 7-дюймовая цифровая приборная панель, а по центру передней панели – 10,1-дюймовый сенсорный экран.

На европейском рынке модель появится в начале 2027 года. Официальные цены пока не объявлены. Для ориентира: электрический Renault Twingo сегодня продают минимум за 17 463 евро, то есть примерно за 1,7 млн рублей по нынешнему курсу.

Ранее «За рулем» рассказал о кругосветке на электромобиле, которая обошлась без единой поломки.

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