Более 500 новых зарядных станций для электрокаров появятся в Москве

Максим Ликсутов: 550 зарядных станций для электромобилей установят в Москве

Ещё 550 зарядных станций для электромобилей появится в Москве. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Это позволит владельцам электромобилей быстрее находить подходящее место для подзарядки и планировать поездки по городу с меньшими ограничениями.

Разместят их во всех округах, и случится это в ближайшие месяцы. Больше всего точек достанется Северному округу — 96. Следом идут Юго-Восточный (82) и Юго-Западный (79).

Зарядная станция для электромобилей

Также новые зарядные точки появятся:

В Северо-Восточном округе – 74 станции;

– В Южном округе – 67 станций;

– В Восточном округе – 50 станций;

– 50 станций; В Западном округе – 50 станций;

– В Северо-Западном округе – 38 станций;

– В Центральном округе – 6 станций;

– В Зеленоградском округе – 4 станции;

– В Троицком и Новомосковском округах – 4 станции.

Такое распределение позволит расширить сеть не только в центральной части города, но и в районах с активной жилой застройкой, крупными транспортными узлами и высоким автомобильным трафиком.

Зарядными сессиями на новых станциях можно будет управлять через приложение «Парковки России». Пользователи смогут получать информацию о доступности оборудования, запускать и завершать зарядку, а также отслеживать её процесс в цифровом формате. Интеграция зарядной инфраструктуры с городскими сервисами делает использование электромобиля более удобным.

Водителю не нужно искать отдельные приложения разных операторов: основные операции можно выполнять в уже знакомой городской платформе. Кроме того, цифровые сервисы помогают заранее оценить маршрут и найти станцию в нужном районе.

Кстати, сегодня в столице работают более 450 станций проекта «Энергия Москвы» – новые добавятся именно к ним.

Площадку для подключения новых ЭЗС предоставит ГКУ «АМПП», а оператор возьмёт на себя установку и обслуживание зарядной инфраструктуры.

Такое разделение обязанностей позволяет организовать работу по единой схеме. Город предоставляет необходимую инфраструктурную основу, а специализированный оператор отвечает за эксплуатацию зарядных объектов и их исправность. Для пользователей это означает более стабильную работу станций и постепенное формирование единой городской сети.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Электротранспорт становится все более популярным среди москвичей, поэтому по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем удобную городскую зарядную инфраструктуру. По результатам заключенных ГКУ «АМПП» контрактов в городе появятся 550 новых станций. Зарядка не создает вредных выбросов и поэтому положительно влияет на качество воздуха в столице.

Информацию передала пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы.