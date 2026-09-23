В России сократят срок оплаты штрафов для определенных автомобилей

МВД предлагает сократить срок оплаты штрафов для машин с иностранными номерами

Владельцам автомобилей с зарубежными регистрационными знаками могут радикально урезать время на погашение штрафов за нарушения ПДД – речь идет о сокращении с нынешних 60 дней до всего одних суток. Такой законопроект уже лег на стол в аппарате правительства, сообщает «Авторадио».

Зачем понадобилась столь жесткая мера? В МВД ранее поясняли: за два месяца водитель на иностранных номерах вполне успевает уехать из страны, так и не рассчитавшись по долгам. Если поправки все-таки примут, то при просрочке оплаты транспортное средство сможет быть задержано – до тех пор, пока задолженность не будет закрыта.

Пока документ находится на стадии экспертной проработки. В Госдуму его рассчитывают внести в следующем году.

О других переменах на российском авторынке «За рулем» рассказывал совсем недавно.

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