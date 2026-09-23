Экономичный, большой и на полном приводе — добротный кроссовер в РФ

Бренд Deepal представил в России флагманский гибридный кроссовер Deepal S09

Принадлежащий китайскому концерну Changan бренд Deepal провел российскую презентацию флагманского кроссовера Deepal S09 и объявил цены – от 6,59 млн рублей.

Как известно, Deepal S09 – это довольно крупная машина с габаритной длиной 5205 мм и колесной базой 3105 мм. Дорожный просвет – 178-199 мм в зависимости от положения подвески. В России будут продавать только полноприводные версии. Силовая установка – последовательный гибрид из 1.5 турбо в качестве бензогенератора (потребляет АИ-92) и тяговых электродвижков с суммарной отдачей 492 л.с. и 595 Нм.

К нам привезли Deepal S09 в двух вариантах исполнения салона: двухрядный на 5 мест и трехрядный на 6 мест. Багажник, в зависимости от версии, будет 650/2310 или 267/1392 литров соответственно – в зависимости от того, разложен ли последний ряд или нет.

Юрий Тимкин, редактор «За рулем»:

– S09 – первый автомобиль с автопилотом третьего уровня, который получил разрешение на передвижение по дорогам Китая. Но у нас электроника купирована – не решен вопрос с властями. Зато для нашего рынка S09 снабдили традиционными дверными ручками – в Китае пока еще продается с утапливаемыми. К преимуществам относится и вариативность: это первый гибрид в РФ, предлагаемый как с 5-, так и с 6-местным салоном.

Салон удивил отсутствием панели приборов – все данные выводятся на ветровое стекло. Непривычно, но уверяют, что к этому быстро привыкается. Может и так, но к отсутствию физических кнопок я точно не привыкну – проверено на других «китайцах». Но за сервисы Яндекса и поддержку Apple CarPlay и Android Auto – спасибо.

Общая мощность силовой установки – 492 л.с. Однако налоговая мощность будет не разорительна: 129 л.с. Заманчиво. Хорошая адаптация к России: целиком оцинкованный кузов и полный зимний пакет.

Начальная версия Люкс в 5-местном исполнении предлагается за 6,59 млн рублей, в 7-местном - 6,74 млн рублей. Модификация Техно, соответственно, обойдется в 6,89 и 7,04 млн рублей. В продаже - с сегодняшнего дня.

За что такие деньги? В салоне с сиденьями из перфорированной экокожи – климат-контроль (в трехрядном салоне – трехзонный), восемь подушек, проекция на лобовое AR-HUD, три дисплея, интеграция через Apple CarPlay и Android Auto, голосовое управление, Wi-Fi, сервисы «Яндекса» с онлайн-навигацией и музыкой, 20 динамиков, обновление «по воздуху». Отдельная фишка – холодильник в подлокотнике между передними сиденьями.

Бензобак Deepal S09 вмещает 50 л, расход 5,5 л/100 км. Общий запас хода – более тысячи км, а на чистом электричестве Deepal S09 может проехать до 210 км.

Все в порядке с зимними опциями: в РФ везут машины с обогревами лобового стекла, форсунок омывателя и наружных зеркал, рулевого колеса и всех сидений, а также с электрическим обогревателем салона. Передние и задние окна – с двойным остеклением, а задняя полусфера – в заводской тонировке. Кроме того, есть датчик уровня омывающей жидкости, автоматическое предотвращение запотевания лобового стекла и комплект для аварийного ремонта шины.

Заводская гарантия – 5 лет или 150 000 км пробега, на тяговую батарею – 8 лет или 160 000 км пробега.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о характеристиках и комплектациях Deepal S09 для РФ.