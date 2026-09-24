Три премьеры в сегменте SUV: что Esteo готовит на 2027 год

Бренд Esteo готовит три новинки в 2027 году

Премиальный бренд Esteo не намерен сужать линейку: в 2027 году он сохранит за собой одну из самых широких на российском рынке коллекций моделей на новых источниках энергии (NEV). Об этом сообщили в пресс-службе марки.

Вторая половина года принесет сразу три премьеры в сегменте SUV. Речь идет о новом поколении кроссовера E-класса Esteo Exlantix ET, флагманском внедорожнике F-сегмента Esteo EX9 и внедорожнике D-класса Esteo V25. Спецификации и прочие данные пока проходят финальную стадию согласования разработки, а точные даты открытия предзаказов по каждой из моделей объявят отдельно.

«Мы закладываем сценарий уверенного роста в российском премиум-сегменте. Динамика продаж текущего года наглядно демонстрирует высокий интерес аудитории к технологиям бренда. По итогам августа дилерская сеть Esteo реализовала 1516 автомобилей, 933 из которых – это модели на новых источниках энергии (NEV). Таким образом, бренд возглавил премиум-сегмент российского рынка гибридных автомобилей. Это знаковый результат, учитывая, что продажи трех новинок – флагмана Exlantix ET8, обновленного кроссовера Exlantix ET и технологичного внедорожника Esteo V27 – стартовали в начале августа. Поэтому в 2027 году наша стратегическая цель – занять лидирующую позицию в числе ключевых игроков и возглавить топ-лист премиальных брендов в долгосрочной перспективе», – рассказали в пресс-службе Esteo.

О том, какой китайский внедорожник попал в Россию еще до премьеры, «За рулем» уже рассказывал.

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