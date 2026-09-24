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Jeep вернет в семейство Grand Cherokee самую производительную модификацию

Mopar Insiders: Jeep возобновит выпуск заряженного Grand Cherokee в 2027 году

Под капотом Grand Cherokee больше нет 5,7-литрового V8 – от такого мотора марка отказалась еще в 2023 году. Судя по информации портала Mopar Insiders, самая заряженная версия внедорожника все-таки вернется. Правда, ждать ее до 2027-го, и вместо восьмицилиндрового агрегата там окажется турбо-«шестерка».

Jeep вернет в семейство Grand Cherokee самую производительную модификацию

Речь о двигателе, который уже ставят на Grand Wagoneer: в стандартной версии S/O он выдает 420 лошадиных сил и 635 Нм крутящего момента. Цифры серьезные, и характер у агрегата, понятное дело, совсем другой.

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Любители марки не первый год требуют вернуть мощную модификацию. Их не устраивает, что нынешние модели недобирают запаса мощности, да и глубокого рокота V-образной «восьмерки» им не хватает. А вот американское подразделение Stellantis, которому принадлежит Jeep, навстречу не идет. Позицию там объясняют просто: нужно сохранить конкуренцию на рынке и не дать моторным линейкам разных брендов слиться в одно.

Jeep вернет в семейство Grand Cherokee самую производительную модификацию

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan возрождает одну из своих бюджетных экономичных моделей.

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Источник:  Mopar Insiders
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