Какую светотехнику стоит включать при тумане

Автоэксперт Егоров рассказал, как безопасно использовать фары осенью

Осенняя погода в столичном регионе уже не раз преподносила сюрпризы: туман то и дело сокращал видимость на дорогах до 200-700 метров. Как вести себя за рулем в таких условиях, объяснил автоэксперт Алексей Егоров.

Базовый вариант, по его словам, – ближний свет. «В обычном тумане я бы рекомендовал водителю использовать ближний свет. Если автомобиль оборудован передними противотуманными фарами, их можно включить дополнительно. Они расположены ниже основных фар и помогают обозначить автомобиль и освещать пространство непосредственно перед машиной. А вот дальний свет в плотном тумане лучше не использовать: свет отражается от капель воды и может создавать перед водителем яркую световую пелену», – советует эксперт.

Логика здесь простая: капли воды работают как мельчайшие зеркала, и мощный пучок дальнего света возвращается обратно в лицо водителю, вместо того чтобы осветить дорогу. Передние противотуманки, наоборот, светят низко и широко – они не пробивают завесу, зато делают машину заметнее и подсвечивают пятно асфальта прямо перед бампером.

Отдельная история – задние противотуманные фонари. ПДД ограничивают их использование, и включать их просто так не стоит. Яркий красный свет рассчитан именно на условия недостаточной видимости, а в обычной ситуации он лишь слепит тех, кто едет следом.

Есть и еще один нюанс, о котором многие забывают. Датчики современных автомобилей могут не распознать туман, если при этом нет резкого снижения освещенности. В итоге автоматика ближний свет не включит.

«Автоматический режим удобен, но в тумане водителю все равно нужно контролировать, что именно включилось. Главный вопрос – видит ли автомобиль дорогу и хорошо ли он заметен другим участникам движения. Если автоматика оставила только дневные ходовые огни, стоит перейти на ближний свет вручную, особенно если туман плотный. Заодно нужно проверить, что сзади действительно включены габаритные огни», – подытожил Егоров.

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