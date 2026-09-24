Грузовики трех российских марок переведут на общие компоненты

Автозаводы «МАЗ, «КАМАЗ» и «Урал» унифицируют компонентную базу

Соглашения о намерениях подписаны в Казани, где сейчас идет выставка «Комтранс-2026». Участники – КамАЗ, автозавод «Урал» и Минский автомобильный завод. Суть договоренностей простая: полноприводные тяжелые грузовики всех трех брендов станут комплектовать одной и той же раздаточной коробкой. Сообщает об этом издание «Вести КАМАЗа».

А где агрегат будут выпускать? В Саратове, на недавно открывшемся заводе. Заявленная мощность предприятия – 30 тыс. коробок нового поколения в год.

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин объяснил логику соглашений стремлением к унификации компонентной базы. «Мы ведем унификацию компонентной базы, чтобы получить оптимальную себестоимость, снизить наши затраты на разработки. Важно, чтобы не каждый занимался разработкой двигателей, коробок, раздаток», а делали это в кооперации. Пока мы находим с коллегами взаимопонимание», - цитирует Когогина «Вести КАМАЗа».

Совместная программа у производителей грузовиков, как уточнил топ-менеджер, уже утверждена – ее представили министру промышленности Белоруссии.

О том, что китайские машины все активнее занимают рынок, «За рулем» рассказывал и раньше.

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