Российский автопром в августе продемонстрировал двузначный рост

Росстат: выпуск легковых автомобилей в России за 8 месяцев вырос на 13,3%

За восемь месяцев 2026 года российские конвейеры выдали 507 тысяч легковых автомобилей. Относительно того же периода 2025-го прирост составил 13,3% – такие данные приводит Росстат.

Август, впрочем, выбился из общей картины. За этот месяц собрали 62,6 тысячи машин, тогда как годом ранее результат был меньше сразу на 69,1%. Разрыв с прошлогодним уровнем тут куда серьезнее, чем в среднем за восемь месяцев.

Производство грузовых автомобилей в январе-августе составило 82,5 тыс. единиц, что на 4% ниже показателя за 8 месяцев 2025 года. В конце лета с российских конвейеров сошло 12,3 тыс. грузовиков – на 32,9% больше, чем в августе прошлого года. Напомним, что в течение последнего летнего месяца многие автосборочные предприятия в нашей стране возобновляли выпуск продукции после окончания корпоративных отпусков. Так, 3 августа запустил конвейер тульский завод Haval, 10 августа – ГАЗ, 17 августа – АВТОВАЗ, а 24 августа – «Москвич».

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