Этим категориям граждан положена бесплатная помощь при ДТП

Юрист Воропаев: при смерти кормильца россиянам доступна бесплатная юрпомощь при ДТП

Автомобильный юрист Лев Воропаев разъяснил, на какую господдержку может рассчитывать человек, попавший в дорожную аварию. Итог невеселый: бесплатный защитник по такому делу полагается лишь в единственном случае – когда речь идет о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца.

«Если мы говорим про ДТП, наверное, к этой ситуации можно отнести один из пунктов, который предусматривает эту бесплатную помощь – это возмещение вреда, причиненного смертью кормильца», – отметил эксперт.

Вообще-то в федеральном законе прописан внушительный перечень тех, кто вправе получить юридическую помощь без оплаты. Там и малоимущие граждане, и инвалиды I и II групп, и ветераны Великой Отечественной войны, и герои России, СССР, Социалистического Труда и Труда РФ, и дети-инвалиды, и дети-сироты, и оставшиеся без попечения родителей. Причем список на этом не заканчивается: в него включены граждане пожилого возраста, инвалиды в стационарных учреждениях соцобслуживания, несовершеннолетние в учреждениях профилактики безнадзорности, пострадавшие в ЧС, многодетные родители (трое и более детей), недееспособные граждане и их законные представители, а также участники СВО и их семьи.

На деле же, подчеркивает Воропаев, к ситуациям с ДТП почти весь этот перечень неприменим. Единственное основание, которое тут сработает, – возмещение вреда в связи со смертью кормильца. Что до остальных категорий, то на бесплатную юридическую помощь именно при аварии они, по мнению юриста, вряд ли могут претендовать.

О том, что аварии всё дороже обходятся водителям, «За рулем» уже рассказывал.

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