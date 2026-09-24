Обновленный УАЗ Патриот — узнали, когда машины будут у дилеров!

УАЗ сообщил о сроках отгрузки дилерам обновленных внедорожников Патриот

Внедорожники УАЗ Патриот в модернизированной версии ( Патриот Х) появятся у дилеров до конца осени – об этом сообщил гендиректор УАЗа Ильнур Сахабиев.

«Проект сейчас в активной фазе. Для нас это действительно ключевая программа. Ведь Патриот – сейчас самая важная модель для бренда. К внедорожнику действительно большое внимание. Он интересует не только корпоративных клиентов, но и людей, которые хотят приобрести машину в личное пользование. Сейчас проходит процесс доводки технических решений, испытаний автомобиля. Я думаю, мы можем говорить про октябрь-ноябрь – это отгрузка машин в дилерскую сеть для начала продаж», – рассказал Сахабиев.

Напомним, производство обновленных внедоржников уже стартовало – первые машины сошли с конвейера в Ульяновске в начале сентября. Главное изменение: наряду с привычным бензиновым ZMZ Pro (2,7 л, 150 л.с.) в гамму двигателей войдет 2-литровый турбодизель Sollers 550010 (в оригинале – JAC) на 136 л.с. и 320 Нм. Оба мотора агрегатируются с 6-ступенчатой МКП и электромеханической раздатой с шайбой-селектором взамен привычного рычага.

Кроме того, Патриот получит активирующийся с кнопки режим «Off road», а также мультируль с обогревом, новую мультимедийную систему, климат-контроль, многоступенчатый подогрев сидений, светодиодную оптику и освеженный дизайн экстерьера.

Ранее «За рулем» показывал новый ключ-брелок модернизированного Патриота.