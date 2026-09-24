На бывшем заводе Toyota будут выпускать премиального отечественного седана

Senat 1000 начнут выпускать на бывших мощностях Toyota в Шушарах в 2028 году

Петербургский автокластер выходит на новый виток: на площадке в Шушарах, где раньше собирали Toyota, готовятся выпускать премиальный Senat 1000. Производство стартует в начале 2028 года, а пока завод наращивает темпы сборки младшей модели – об этом пишет Pravda.Ru.

Новинке потребуется полностью оригинальный кузов, спроектированный с нуля, что само по себе редкость для современного автопрома, где большинство машин строится на заимствованных платформах.

Запуск флагмана намечен на первый квартал 2028 года. Директор по продукту бренда Анатолий Калицев объяснил, почему подготовка займет так много времени: проект слишком сложный, чтобы торопиться. Речь идет не о косметических изменениях, а о глубокой инженерной работе.

« Разработка собственного кузова с нуля – это колоссальный объем испытаний на жесткость, безопасность и акустический комфорт. Для премиального сегмента, где конкурировать приходится с лучшими мировыми образцами, любая недоработка в инженерии станет критической » , – сказал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Что известно о характеристиках

Новый седан станет старшим братом модели Senat 900, которую уже собирают на петербургской площадке. Младшая версия оснащается трехлитровым мотором на 326 л. с. и разгоняется до сотни за 6,5 секунды. От « тысячной » серии ждут более впечатляющих показателей и расширенного набора опций комфорта.

Сама площадка в Шушарах пережила серьезную перестройку. В июле и августе 2026 года тут монтировали новую линию потоковой сборки – чтобы выпуск машин шел стабильно. Официальный старт производства Senat 900 уже дан. Проектная мощность линии – до 10 тысяч автомобилей в год, этого должно хватить для спроса в представительском классе.

Завод как точка опоры для города

Перезапуск предприятия важен не только для отрасли. Да, многие горожане сегодня выбирают офисную работу вместо цеха, но возрождение крупного промышленного гиганта возвращает стабильные и высококвалифицированные рабочие места. По сути, это шанс притормозить отток кадров из производственного сектора.

« Для завода в Шушарах переход на потоковую сборку – это переход от штучного ремесла к полноценному промышленному циклу. Это положительно скажется на итоговой цене для покупателя и позволит более жестко контролировать качество каждого сходящего с конвейера экземпляра » , – подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Планы на кроссовер и аргументы для владельцев

Седанами амбиции марки не ограничатся. Руководство компании говорит, что с 2029 года до начала 2030-го линейку пополнит кроссовер. Шаг логичный: именно SUV занимают львиную долю российского рынка. Полноценное семейство моделей позволит загрузить мощности бывшего японского предприятия полностью.

« Расширение модельного ряда до кроссоверов сделает марку более устойчивой. В случае ДТП или необходимости кузовного ремонта владельцы оригинальных отечественных платформ будут в более выигрышном положении по сравнению с обладателями редких иномарок, так как логистика запчастей будет завязана на местное производство » , – отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Серийное производство Senat 1000 начнется в начале 2028 года, продажи стартуют вскоре после официального запуска конвейера. Пока же запущена линия потоковой сборки Senat 900 – эту модель представили на ПМЭФ-2026.

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