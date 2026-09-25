УАЗ Патриот 2027 выйдет в двух различных версиях

Обновленный УАЗ Патриот будет выпускаться в двух версиях и получит новые функции

У обновленного Патриота будет две версии, новый список комплектаций, комплекс пассивной безопасности и – в перспективе – мультимедиа с дисплеем 9". Об этом сообщил гендиректор УАЗа Ильнур Сахабиев.

«Появятся две версии, и они будут не совсем равнозначными. Нам в любом случае необходимо удержать баланс между улучшениями и сохранением конкурентной цены. У нас еще в разработке системы пассивной безопасности, на новом автомобиле она появится. На первом этапе возвращаем противобуксовочную систему. Мы также активно работаем над улучшениями мультимедийных возможностей в интерьере – планируем интеграцию системы с девятидюймовым дисплеем», – рассказал Сахабиев.

Патриот Х – одна из версий обновленного внедорожника

Напомним, Патриот 2027 года получил новый дизельный мотор в паре с 6-ступенчатой МКП и электронноуправляемой раздаткой, а также прошел фейслифт с новой светодиодной оптикой и обзавелся более современным интерьером. Производство уже стартовало.

Ранее «За рулем» рассказал, когда обновленные Патриоты появятся у дилеров УАЗа.