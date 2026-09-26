Российский тягач Валдай 45 получил новую версию

Стартовали продажи тягача Валдай 45 LNG, работающего на сжиженном природном газе

В рамках конференции «Новатэк» в Казани состоялся старт продаж новой версии российского тягача – Валдай 45 LNG.

Доселе Валдай 45 и его обновленная версия Валдай 45 Pro, суть локализованный в Нижнем Новгороде клон тягача Foton Auman EST1846, оснащались лишь дизельным мотором. Теперь же есть версия Валдай 45 LNG – грузовик с силовым агрегатом, питающимся сжиженным природным газом, нацелен на снижение эксплуатационных расходов. По данным компании, выгода по сравнению с дизелем составляет 40%.

Два криогенных бака увеличенного объема — 500 и 450 л — обеспечивают расчетный пробег до 1200 км на полной заправке.

«Работа на природном газе не только снижает стоимость эксплуатации, но и увеличивает срок службы автомобиля в полтора раза за счет полного сгорания топлива. Кроме того, в зависимости от региона и действующих мер поддержки владельцам газомоторной техники могут предоставляться льготы по транспортному налогу», – отмечает пресс-служба компании СТТ.

Силовой агрегат – газовый 6-цилиндровый двигатель объемом 14,8 литров (570 л.с., 2600 Нм) и 12-ступенчатая автоматизированная коробка. Есть моторный тормоз и ретардер. Полная масса тягача составляет 18 тонн, он рассчитан на эксплуатацию в составе автопоезда полной массой до 45 тонн. Задняя подвеска – на четырех пневмобаллонах, грузоподъемность 13 тонн.

Адаптация к российским условиям: дополнительное утепление и шумоизоляция кабины, заводской антикор, автономный отопитель мощностью 4 кВт. Высота потолка в кабине – 190 см. В комплектации – два спальных места, беспроводная зарядка, инвертор 220В, холодильник, отсеки для хранения + дополнительный вещевой ящик, столик пассажира. В распоряжении водителя – цифровые приборы, электронные ассистенты и система стабилизации.

Производитель заявляет, что сервисная сеть работает по всей стране, а гарантия на машину составляет 3 года без ограничения пробега.

Ранее «За рулем» опубликовал тест-драйв дизельного Валдай 45 Pro.