На продажу выставили настоящий Бэтмобиль — цена бьет рекорды

Бэтмобиль из фильма Бертона на аукционе – оценочная стоимость 7 млн долларов

Оригинальный Бэтмобиль из фильма Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года выставили на торги аукциона Julien's Auctions.

Это реальная машина со съемок, участвовавшая в большинстве экшн-сцен картины. Машина на кастомизированном шасси Chevrolet Impala, со стеклопластиковыми кузовом длиной почти 6 метров, до сих пор пребывает в оригинальной черной краске и оснащена изначальным V8 Chevrolet с 3-ступенчатой АКП. Когда-то ее построил голливудский мастер Карл Каспер по проекту Джулиана Калдоу – специально для звездной роли Майкла Китона.

Любопытно, что в прошлом году с молотка ушла точно такая же машина, но это был не оригинал, а официальная реплика для промо-мероприятий еще предыдущего бертонского «Бэтмена» 1989 года. Заявленная цена была сравнительно скромной – до 300 тысяч долларов.

А вот нынешний выставленный на торги болид, по предварительным оценкам, может стать самым дорогим Бэтмобилем в принципе: оценочная стоимость составляет от 5 до 7 млн долларов. На сей момент рекорд принадлежит Бэтмобилю 1966 года, проданному за 4,6 млн долларов... Торги пройдут в Лос-Анджелесе 23 ноября.

Кстати, есть, как минимум, еще один Бэтмобиль, как на фото – не реплика, а оригинал 1989 года, только на электротяге.

«За рулем» рассказывал, что он продавался всего за 1,5 миллиона...