Как глобальные бренды продолжают работать в России после ухода?

Эксперты рассказали о деятельности ушедших глобальных брендов на территории РФ

Продажи новых и подержанных машин, фирменные запчасти, кредитование дилеров – российские структуры Kia, BMW, Mazda, Toyota, Suzuki, Honda и Subaru по-прежнему работают, хотя сами концерны официально свернули деятельность в стране.

Чем сегодня занимается «ушедший» из России автобизнес?

Площадка Kia Маркетплейс, задуманная для перепродажи подержанных Kia от официальных дилеров, теперь торгует и новыми автомобилями, ввезенными по параллельному импорту.

В разделе «Kia Проверено» появилось объявление столичного дилера: обновленный седан Kia K5 2026 модельного года за 4,8 млн рублей. Правда, официальных поставок рестайлинговой версии в страну не было, и «Одобрение типа транспортного средства» – сертификационный документ, открывающий дорогу к массовым продажам, – она не получала.

Само название Kia Маркетплейс корейская автокомпания зарегистрировала в Роспатенте еще в 2025 году.

«Мазда Мотор Рус» в 2025-м официально подтвердила: отгрузка кроссоверов Mazda CX-5 и CX-50 возобновлена. Привезенные из Китая машины были представлены на российском сайте марки. Сейчас раздела с новыми автомобилями там уже нет, зато дилеры по-прежнему продают CX-5 с гарантией от «Мазда Мотор Рус» – 3 года или 150 тыс. км. Оригинальные запчасти и расходники, включая масла и технические жидкости, идут в России под локальным брендом MZD.

У Subaru в России работает собственный маркетплейс: через сайт марки можно купить запчасти, расходники и фирменный мерч.

Suzuki пошла похожим путем, создав для оригинальных деталей локальный бренд Suzutec. Российское представительство японского автопроизводителя вдобавок ведет через своих дилеров оптовую торговлю запчастями.

Машины Suzuki индийского производства – Jimny, Fronx, Ertiga, S-Presso, выпущенные подразделением Maruti Suzuki, – на российском рынке встречаются часто, хотя попадают сюда по «серым» схемам.

Дистрибьютором Honda после 2022 года выступает «Мотор-Плейс». Компания поставляет в страну не только запчасти для машин японского бренда: на официальном сайте, как и у Kia, открыт маркетплейс, где дилеры предлагают автомобили с минимальным пробегом из параллельного импорта. За «Мотор-Плейс» закреплены и отзывные кампании.

У BMW в России остался под контролем кэптивный банк, но профиль его работы сменился. 100-процентная «дочка» баварского концерна в 2026 году закрепила за собой код ОКВЭД 64.19 («Денежное посредничество прочее») – это позволяет ей сосредоточиться на кредитовании дилеров.

«Это означает, что банк официально ушел от классического розничного обслуживания и сосредоточился на обслуживании оставшейся дилерской сети, поддержке корпоративных контрагентов и обязательств по автокредитам», – отмечается в публикации.

Калужский завод «ПСМА Рус», где раньше выпускали Peugeot, Citroen и Mitsubishi, еще в 2024 году начал собирать кроссоверы Citroen из китайских машинокомплектов. Запуском занималась вновь созданная компания «Автомобильные технологии», впоследствии в нее же переименовали и сам завод.

Toyota в 2025 году возобновила продажи через дочерний дилерский центр «СП Бизнес Кар» в Москве. Тот поставляет из Японии и Китая по «серой» схеме популярные седаны Camry, кроссоверы RAV4, а также внедорожники Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300.

94% «СП Бизнес Кар» принадлежит концерну Toyota Motor через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation.

Зачем брендам представительства

Все ушедшие автопроизводители как минимум оставили в России юридических представителей. Их задача – следить, чтобы запатентованные бренды никто не использовал, а новые названия тоже оказывались защищены, обращает внимание вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Если говорить о Subaru, то это компания, шатко стоящая на ногах, и для нее любые продажи хороши. Они находят способ под формулировкой "обеспечение запчастями проданных машин" эти продажи вести», – отметил Хайцеэр.

У японских компаний экспорт строится на базе торговых домов, у которых есть договорные отношения с производителями. Представительством как раз выступает торговый дом – под санкции он не попадает, добавил эксперт. Поставки запчастей для обслуживания и гарантийного ремонта вели и другие бренды.

«Например, я знаю, что пока не исполнилось три года с момента ухода из РФ, компания, которая стала правопреемником представительства Jaguar Land Rover, обеспечивала российский рынок всеми гарантийными запчастями. Так же было у многих других брендов, но не у всех. Это может значить, что одни из них хотят получить прибыль, а другие не захлопнули дверь», – заключил Хайцеэр.

Ставка на лояльность клиентов

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает: бренды, которые так или иначе продолжают работу в России, стараются сохранить лояльность своих клиентов.

«Никто не знает, как послезавтра изменится ситуация в мире. Но компания, помогая владельцам машин своей марки, таким образом поддерживает реноме надежного партнера, показывает, что ушла не по своей воле и при первой возможности вернуться и помочь», – сказал Моржаретто.

К примеру, Stellantis в России через дочернюю компанию тоже торгует фирменными запчастями, напомнил эксперт. А альтернативой гарантии от ушедших автопроизводителей служит страховая гарантия – вполне работоспособный вариант.

«Частичное присутствие брендов позволит поддержать лояльность. Если здесь человек ездит на BMW и понимает, что компания его не бросила, и помогает со страховкой и запчастями, он сохранит лояльность марке. Даже если она не вернется, автовладелец по параллельному импорту закажет такую же машину», – заключил Моржаретто.

О других машинах, попадающих в Россию мимо официальных поставок, «За рулем» уже рассказывал.

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