Эксперт предупредил автомобилистов об опасных советах по экономии бензина

Андрей Кузин: накат на нейтрали и перекачанные шины не экономят топливо

Советы по экономии топлива, которыми водители охотно делятся друг с другом, срабатывают далеко не всегда – некоторые из них вообще способны навредить машине. Об этом рассказал руководитель автосервиса Андрей Кузин.

Один из самых живучих мифов гласит: чтобы меньше тратить бензина, надо переключиться на нейтраль и катиться. В реальности выходит наоборот. В современных автомобилях с электронным впрыском при движении на передаче с отпущенной педалью газа подача топлива часто почти полностью прекращается – мотор в такие моменты горючее практически не потребляет.

Стоит перевести рычаг в нейтральное положение – и двигатель снова работает на холостом ходу, а значит, бензин опять расходуется. Вдобавок водитель остается без торможения двигателем: нагрузка на тормоза растет, а на скользкой дороге управлять машиной становится сложнее.

Еще одна популярная рекомендация – держать шины перекачанными. Выигрыш в расходе получается мизерный, зато езда делается жестче, сцепление с покрытием падает, а протектор изнашивается куда быстрее обычного.

Недостаточное давление – тоже тупик: покрышки сильнее нагреваются, стираются по краям и тянут расход вверх. Проверять давление Кузин советует на холодных колесах, причем не реже одного раза в месяц.

Вокруг кондиционера тоже хватает заблуждений. Многие уверены, что открытые окна всегда экономнее. На небольшой скорости в городе так оно и бывает, но на трассе опущенные стекла ухудшают аэродинамику. По словам Кузина, до 50−60 километров в час можно спокойно ехать с открытыми окнами, а при разгоне выше 80−90 километров в час чаще выгоднее включить кондиционер.

Не панацея и движение на самой высокой передаче. Такой режим годится для ровной дороги при небольшой нагрузке. Если же кузов начинает вибрировать, слышен гул, а разгон идет вяло – двигатель работает «внатяг», и его износ растет.

Подъем, полная загрузка машины, обгон – во всех этих случаях правильнее перейти на пониженную передачу.

Что действительно помогает снизить расход

Сомнительными эксперт называет и другие ходовые советы – про систему «старт-стоп», про движение за грузовиком, про точность указателя уровня топлива и расчет, будто «пяти литров хватит».

А что работает по-настоящему? Исправный автомобиль. Менять расходные материалы вовремя, следить за давлением в шинах, избегать резких ускорений – вот и вся нехитрая экономия.

И еще: гнаться за снижением расхода в ущерб безопасности или ценой дорогостоящего ремонта точно не стоит.

Кстати, о признаках изношенных шин и о том, когда пора их менять, «За рулем» уже рассказывал.

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