Как топливный кризис повлиял на загруженность сетей электрозаправок

Загрузка публичных ЭЗС PUNKT E увеличилась на 65% в августе

Загрузка публичных ЭЗС PUNKT E увеличилась на 65% в августе по сравнению с концом июня, и это как за счет гибридных автомобилей, которые массово сместили свое потребление с бензина на электроэнергию, так и за счет рекордных продаж новых электромобилей. Об этом агентству «Автостат» рассказал управляющий директор PUNKT E Константин Алябьев в преддверии форума автобизнеса CarX 2026, который пройдет 6 октября в Москве.

Как отмечает эксперт, наблюдается перераспределение пользователей в сторону владельцев гибридов, что дало сильную загрузку текущей инфраструктуры. Если смотреть на использование публичных электрозарядных станций, то картина за последний месяц такая: доля электромобилей (BEV) составила 40%, доля заряжаемых гибридов (PHEV) – 60%.

«По загруженности зарядной инфраструктуры мы наблюдаем позитивную динамику. Если говорить о нашей сети (на данный момент это 220 станций), то с мая по август текущего года скачок потребления электроэнергии (в киловаттах) составил практически 100% (рост в 2 раза)», – констатирует генеральный директор АО «МБКИ» (дочерняя компания Корпорации «ПСС») Максим Политов. По его мнению, рост загруженности зарядной инфраструктуры продолжится, но темпы могут быть не такими взрывными.

Даже если цены на топливо и сам факт его наличия стабилизируются, тенденция к росту сохранится, так как люди уже распробовали экономию и удобство электромобилей и гибридов. Ключевые факторы — расширение парка коммерческого транспорта и доступность самих автомобилей.

«Что касается баланса электрозарядных станций и парка автомобилей (электрических и гибридных), я считаю, что в крупных городах сеть уже опережает количество автомобилей в парках. В небольших же городах структура пока непонятна, она будет развиваться по собственному сценарию», – резюмирует генеральный директор ГК «Нижегородец» Валерий Володченко.

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