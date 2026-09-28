Почти 50% корпоративных легких коммерческих машин в РФ приходится на одну марку

«Автостат»: на юрлиц в РФ зарегистрировано 1,09 млн LCV

По данным на 1 июля 2026 года, 1,09 млн легких коммерческих автомобилей в России оформлено на юридических лиц. В масштабах всего отечественного парка LCV это 27%. Такую статистику приводит агентство « АВТОСТАТ» в отчете «Корпоративный парк ТС в РФ на 01.07.2026 г.».

Больше всего машин среди юрлиц – у марки GAZ. На середину нынешнего года их насчитывалось 498 тыс. штук, то есть 46% всего корпоративного парка LCV. Второе место занимает UAZ с показателем 236,5 тыс. легких коммерческих автомобилей – отставание от лидера довольно ощутимое. Замкнули первую пятерку брендов Ford (79,7 тыс. шт.), LADA (76,1 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (28,6 тыс. шт.).

Что касается моделей, здесь первенство у GAZ Gazelle NEXT – 196,2 тыс. единиц, или 18% от общего объема. Сопоставимые результаты у UAZ 3909 и GAZ 3302 – 116,4 тыс. и 115,2 тыс. машин соответственно. Кроме них, в топ-5 попали Ford Transit (76,8 тыс. шт.) и GAZ 3221 (58,7 тыс. шт.).

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